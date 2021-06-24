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Tost, lastik battaniyelerinin F1'den kaldırılmasını istiyor

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AlphaTauri takım patronu Franz Tost, lastik battaniyelerinin F1'den kaldırılmasını istediğini söylerken, battaniyeleri "çok pahalı" ve "sürdürülemez" olarak nitelendirdi.

Tost, lastik battaniyelerinin F1'den kaldırılmasını istiyor

2022 regülasyonlarıyla beraber, Pirelli lastiklerini sıcak tutan lastik battaniyelerinin kaldırılması planlanmaktaydı ancak sonrasında bu karardan vazgeçildi ve battaniyeler kullanılmaya devam ediliyor. 

Tost, hiçbir zaman battaniyeleri sevmediğini belirtti ve konu hakkında şunları söyledi: "3 ya da 4 sene önce, bu battaniyelerden kurtulmak için herkesi zorluyordum. Birkaç hafta önce gelecek senenin yeni lastik battaniyelerinin siparişine onay verdim. 375.000 euro tuttu. Kendime, "Neden?" diye sordum."

"Öncelikle bu lastik battaniyeleri için çok para harcıyoruz. Ayrıca artık bu, teknik açıdan çok karmaşık hâle geldi. Battaniyeler, artık sadece lastikleri değil, jantları ve lastiklerin gövdelerini de doğru bir şekilde ısıtmak için varlar. Her takımda bu aletin çalışma sürecini yönetmek için 4 ya da 5 mühendis çalışıyor."

"Bu işin sürdürülebilirlik kısmı da var. Bu çalışma süreci için çokça enerjiye ihtiyaç duyuyoruz."

Lastik battaniyeleri son zamanlarda lastik basınçlarında fark yaratabileceğinden yine gündeme gelmişti. Bazı takımlar, özellikle Red Bull'un lastik battaniyelerini gerektiğinden erken çıkararak, lastik basınçlarını biraz daha düşürdüklerini söylemişti.

Tost'un bu konudaki çözümü şöyle: "FIA'nın sadece basınçları ölçen bir sensör getirmesi gerek, battaniyelere gerek yok.  Her şey o kadar kolay olurdu ki."

"Eğer battaniyeler olmazsa ve FIA lastik basınçlarını kontrol edebilise, her şey çok daha kolay olurdu. Kendime, "Neden her şeyi daha karmaşık hâle getiriyoruz?" diye soruyorum. Pirelli'nin sadece bize bu şartlar altında çalışacak bir lastik sağlaması gerek."

"Eski dönemlerde F1'de battaniyeler yoktu, bu mümkün. Günümüzde diğer kategorilerde de yok. Her şey biraz karışık ve gelecek sene yeniden tamamıyla yeni bir lastik kullanacağız."

Stacks of tyres in heated blankets

Stacks of tyres in heated blankets

Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images

 

 

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