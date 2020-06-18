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Formula 1 / Son dakika

Tost: "Kvyat, Ricciardo'dan daha hızlıydı"

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Tost: "Kvyat, Ricciardo'dan daha hızlıydı"
Ekleyen:
, Editör
18 Haz 2020 19:58

AlphaTauri patronu Franz Tost, Daniil Kvyat'ın Daniel Ricciardo'dan daha hızlı olduğunu söyledi.

Daniil Kvyat, 2014'te Toro Rosso ile Formula 1'e adım attı ve daha sonra Sebastian Vettel'in yerine Red Bull'a geçti.

Kvyat burada Daniel Ricciardo'dan daha fazla puan almayı başardı ancak 2016 İspanya GP öncesi Toro Rosso'ya geri gönderildi.

Her iki pilotla da çalışan Franz Tost, Kvyat'ın Ricciardo'dan daha hızlı olduğunu dile getirdi.

"Kvyat ve Gasly arasındaki temel fark yaşları. Daniil iki yarış daha yaşlı. Şimdi 26 yaşında. Tabii ki deneyim açısından bir avantajı var. Ayrıca onu Red Bull'dan bize geri döndüren özel koşullar vardı."

"Daniil, Red Bull'a çok erken gitti ama o zaman başka seçeneğimiz yoktu. Sebastian Vettel, Red Bull'dan Ferrari'ye geçmişti ve bir sonraki potansiyel sürücümüzün Daniil Kvyat olduğu açıktı. Çok az deneyimi vardı. GP3'ten Formula 1'e gelmişti. Yine de bence çok iyi bir performans gösterdi."

Daniil gerçekten çok ama çok hızlıydı. Doğal hızı çok yüksekti ve Daniel'den çok daha hızlıydı."

"Onu bize geri döndüren bazı şartlar vardı. Bence Daniil, Formula 1'de yarışmayı hak ediyor ve bunu kanıtladı."

"Daniil ve Pierre'den çok, çok mutluyum. Mükemmel bir kadromuz var. Her ikisinden de iyi bir performans sergilemelerini bekliyorum."

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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