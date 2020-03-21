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Tost: “İtalya'daki durum korkutucu"

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Tost: “İtalya'daki durum korkutucu"
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
21 Mar 2020 13:12

İptal edilen Avustralya Grand Prix'si sonrası tüm personelin İtalya'ya döndüğünü söyleyen Franz Tost, sokaklarda hiç kimsenin yer almadığını ve adeta şehrin hayalete döndüğünü söyledi.

İtalya'da 21 Şubat’ta patlak veren COVID-19 salgınında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli ülkede mevcut coronavirüs vaka sayısının 33 bin 190'a ulaştığını, buna ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde COVID-19 bulaşanların toplam sayısının 41 bin 35 olduğunu belirtti.

Borrelli, dün 4 bin 25 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının bugün 415 artışla 4 bin 440’a çıktığını bildirdi. Ölü sayısının ise düne göre (perşembe) 427 kişi daha arttığını ve toplam sayının 3 bin 405'e yükseldiğini belirtti.

İtalya merkezli AlphaTauri takımı da Melbourne sonrası İtalya'ya döndü.

Konu hakkında konuşan takım patronu Franz Tost, “Roma'dan Faenza'ya iki saat kadar araba kullandım ve yol boyunca belki en fazla 20 araç görmüşümdür."

“Otoyol boştu. Burada sokaklarda kimseyi görmüyorsunuz, tüm yaşam insanların evinde gerçekleşiyor. Sokağa çıkma yasağı var ve sadece bakkal alışverişine, eczaneye veya doktora gittiğinizde veya işe giderseniz evden çıkabiliyorsunuz."

“Gerçekten çok korkutucu. Evinizin penceresinden dışarı bakıyorsunuz ve görebileceğiniz tek bir insan bile yok."

“İtalyanlar sosyaldir ve İtalya'ya tatile gelen insanlara alışıklardır. Oysa şimdi tamamen hayalet şehir gibi."

"Formula 1'e dönersek, kimse ne bir daha ne zaman piste çıkacağımızı bilmiyor. Açıkçası, Nisan ayında yarış olmayacak ve Mayıs ayında da hiçbir şey planlanmıyor."

"Vites kutusu ve hidrolik parçaları buraya geri getirdik. Onları Avustralya'da bir kere bile kullanmadık, bu nedenle araca ait bu parçalar hiç kullanılmadı. O departmanlardaki çalışanları tatile gönderdik, çünkü yaz aylarında tatil yapmayacağız."

"Macaristan ve Belçika'daki yarışlar arasında, Nisan ve Mayıs aylarında yapılmayan birkaç yarış yapılacak. Mecburi sebeplerimiz var, çalışanlar neden böyle bir adım attığımızı anlıyorlar."

"Çalışanları fabrikadaki insan sayısını azaltmak ve sosyal mesafeyi kısıtlamak için evlerine gönderdik. Şu anda ihtiyacımız olmayanlar evde. Tasarım ofisi gibi evden çalışabilenler, evden çalışıyorlar. Parça üretimi ile ilgilenen çalışanları evlerine gönderdik, çünkü şimdi tüm üretim durduruldu."

“Hem tedarikçiler hem de misafirler için fabrikaya yapılan tüm ziyaretleri iptal ettik." dedi.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Bjorn Smit

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