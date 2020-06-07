Tost: "İlk yarışta atmosfer 'tuhaf' olacak"

Formula 1'de 2020'nin ilk sekiz yarışı koronavirüs nedeniyle seyircisiz yapılacak ve hafta sonunda herkesi maske takması zorun olacak.

Herkesin arasında en az 1.5 metre mesafe olacak ve farklı takımların birbirleriyle iletişime geçmesine izin verilmeyecek.

AlphaTauri patronu Franz Tost, tüm bunlara ve ilk yarışların seyircisiz yapılacak olmasında rağmen, sezonun başlayacak olmasından memnun olduğunu ancak kendilerini tuhaf bir atmosferin beklediğini dile getirdi.

Tost, “Formula 1'i Spielberg'de kabul ettikleri için Dietrich Mateschitz ve Red Bull'a çok teşekkürler."

"Bu da işe geri dönmemizi ve sezona yeniden başlamamızı sağlayacak. Hükümetin onayını almak çok fazla zaman ve çaba harcadılar. Bu, Helmut Marko'nun yerel yetkililerle birkaç hafta boyunca yürüttüğü müzakerelerin sonucu oldu."

"Tabii ki ilk Grand Prix'deki atmosfer tuhaf olacak. Seyircilerin katılamayacak olması üzücü. Ancak bu, Formula 1'in normale dönüşü için atılmış ilk adım.

"Güvenlik standartları çok katı. Bunları zaten Faenza ve İngiltere'de uyguluyoruz. Bu sayede takım personeli, 1 Haziran'da işe döndüler ve yeni sezonun hazırlıklarına başladılar." dedi.