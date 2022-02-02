Tost: İki çaylakla yarışan F1 takımlarının başarılı olma şansı yok"

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2021 yılında Haas, Mick Schumacher ve Nikita Mazepin ikilisiyle anlaştı ve sıklıkla AphaTauri/Toro Rosso'nun geçmişte kullandığı bir strateji olan iki çaylak sürücüyle yarışama stratejisini tercih etti.

Fakat Formula 1'deki orta grup takımlarının neredeyse aynı 0.1 saniye içinde yer aldığı ve bütçe sınırı olduğu göz önüne alındığında Franz Tost, artık herhangi bir takımın iki çaylakla yarışmayı göze alabileceğini düşünmüyor..

Tost, "Günümüz Formula 1'inde iki tecrübesiz sürücüye sahip olduğunuz takdirde, gerçekten büyük bir zorlukla karşı karşıya kalıyorsunuz ve takımlar şampiyonasında hemen geriye düşüyorsunuz."

"İki çaylakla orta grupta veya önde olma şansınız yok çünkü grup çok rekabetçi ve çok güçlü. Sıralama turlarına bakarsanız, sürücüler aynı 0.1 saniye içerisindeler. Sanırım Suudi Arabistan'da Pierre [Gasly], [Charles] Leclerc'in 0.087 saniye gerisindeydi, yani bu iki pozisyon arasında 78 santimetre ya da artık ne derseniz deyin, o vardı."

''Eğer genç, tecrübesiz bir sürücünüz varsa, 0.1 saniye civarı arkada kalacağını biliyorsunuz, 0.010 sn civarı değil.'' dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

2021 yılında AlphaTauri, bugüne kadarki en güçlü Formula 1 sezonunu geçirirken. Tecrübeli Pierre Gasly'nin yanında, çaylak Yuki Tsunoda vardı.

Tost, AlphaTauri'nin Red Bull'un genç sürücüleriyle yarışmaya her zaman açık olduğunu ancak çaylaklarla deneyimli sürücülerin bir karışımına sahip olmayı tercih ettiklerini söyledi.

Tost, "Deneyimli ve çaylak sürücü kombinasyonunun daha iyi olduğunu düşünüyorum."

"Tabii ki oldukça yetenekli bir genç sürücü varsa, Scuderia AlphaTauri her zaman genç bir sürücüyü eğitmeye hazır bir pozisyonda." dedi.

AlphaTauri, Tost'un sözlerini doğrular nitelikte bir 2021 sezonu geçirdi. Gasly, takımın puanlarının çoğunu alan isimdi ve neredeyse takımı tek başına şampiyona altıncısı yaptı. Tsunoda ise zorlu bir çaylak sezonu geçirip, sık sık hata yaptı.