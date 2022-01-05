Tost, Honda'nın motor projesinin kurtarılmasında "önemli bir rol" oynamış"

2015'te Formula 1'e geri dönen ve hem inişler hem de çıkışlar yaşayan Honda, Max Verstappen'in sürücüler şampiyonluğunu kazandığı 2021 sezonunun ardından resmi olarak Formula 1'den çekildi

Mercedes, Renault ve Ferrari gibi takımlardan bir yıl sonra Formula 1'e katılan Honda, başlangıçta McLaren'la beraberdi ve bu ortaklık oldukça kötü şekilde sonuçlandı.

Dayanıklılık sorunları ve performans eksikliği nedeniyle McLaren, Honda'yı sık sık eleştirdi ve Fernando Alonso güç ünitesini "GP2 motoruna" benzetti.

Honda aslında Sauber'le de motor tedariği konusunda anlaşma yapmıştı ancak mevcut durumu gören İsviçreli ekip, Japon üretici ile olan kontratını feshederek Ferrari ile kalmayı seçti.

O dönem Red Bull, Renault ile ilişkisi kötü geçtiği için bir partner arıyordu ve Honda, 2018'de Toro Rosso'ya, 2019 yılında ise ana takım olan Red Bull'a motor tedarik etmeye başladı.

Honda'dan Masashi Yamamoto, Toro Rosso/AlphaTauri'nin patronu Franz Tost'un süreci çok iyi yönettiğini ve Red Bull ile ortaklıklarında "önemli bir rol oynadığını" belirtti.

The Race'e konuşan Yamamoto, "Honda'nın bunu başarabileceğini söyleyen kişi aslında Franz Tost'tu."

"Yönetim kurulu üyeleriyle konuşmuştu ve gelişmek devam etmemiz gerektiğini söyledi."

"Ayrıca Helmut Marko ile konuşmadan önce, Franz ile biraz görüşme yaptık." dedi.

Pierre Gasly, Scuderia Toro Rosso STR13 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Red Bull'la farklı bir yaklaşım

Yamamoto, 2017 sonunda McLaren ile yollarını ayırmasının ardından Honda'nın artık FIA ve F1 ile doğrudan iletişim kurabildiğini, bunun da çok önemli olduğunu söyledi.

Yamamoto, "Öncesine kıyasla F1'deki diğer yönetimlerle çok daha fazla iletişim kurabiliyordum."

"Bu, teknik açıdan da biraz yardımcı alan bir şey çünkü çok fazla bilgi alabiliyoruz veya bazı pazarlıklar yapabiliyoruz. Bu da F1'de hayatta kalmamıza yardımcı olan bir şey."

"McLaren'la çalışırken 'siyasetle ve diğer her şeyle biz ilgileniyoruz, bu yüzden siz sadece motor yapmaya odaklanın' dediler. Rolümüz buydu. Bu yüzden Red Bull ile çalışmaya başladıktan sonra biraz daha devreye girmiş olduk."

"Toro Rosso ile çalışmaya başladıktan sonra temel değişiklik, Franz'ın 'F1 ile konuşmalısın, FIA ile görüşmelisin' demesi oldu." dedi.

Yamamoto, eğer McLaren ile devam etselerdi projenin başarısızlığa mahkum olacağına inanıyor.

"Eğer McLaren projesine devam etseydik ne biz ne de McLaren başarılı olamazdı."

"Muhtemelen en büyük sebep, başlama şeklimizin doğru olmamasıydı. Projeye doğru şekilde veya doğru iletişimle başlamamız gerekiyordu ve bunu McLaren ile yapamadık."

"Bu, Red Bull Racing ve Toro Rosso ile yapabildiğimiz bir şeydi, bizim için çok önemliydi.

"Sıfırdan başladık. Bu bir yeniden başlangıçta ve buna ihtiyacımız vardı."

Fernando Alonso, McLaren Fotoğraf: McLaren