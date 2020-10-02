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Formula 1 / Son dakika

Tost: "Honda'nın F1'den ayrılma kararı talihsiz oldu"

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Tost: "Honda'nın F1'den ayrılma kararı talihsiz oldu"
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AlphaTauri'nin takım patronu Franz Tost, Honda'nın 2021'den sonra spordan çekilme kararının talihsiz olduğunu söyledi.

2015'te McLaren ile spora dönen Honda, taraftarların beklentilerini karşılayamamasının ardından ayrılma kararı aldılar.

Bu kararın ardından Red Bull devreye girdi ve 2018'de Toro Rosso'nun Honda güç ünitesine geçmesi sağlandı. Honda'dan beklediğini alan Red Bull, 2019'da ise kendisi Honda motorunu kullanmaya başladı.

Bu sene AlphaTauri ismine geçiş yapan Toro Rosso, Honda ile daha güçlü bir dönem geçirdi. İlk ve tek galibiyetini 2008'de Sebastian Vettel ile Monza'da almasının ardından geçen sene Brezilya'da Pierre Gasly ile podyuma çıktı. Takım, yine Gasly ile bu sene İtalya GP'de kazanmayı başardı.

Tost, Honda'nın ayrılık kararının kendileri için talihsizce olduğunu ancak yine de bu süreçteki işbirliğinden dolayı Honda'ya minnettar olduklarını söyledi.

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Tost, "Scuderia AlphaTauri ve Honda, 2018'de işbirliğine başlamasının ardından çok iyi ve profesyonel bir ilişki kurdu."

"Honda'nın F1'den ayrılma kararı alması büyük bir talihsizlik oldu çünkü onların güç ünitesi performansı sürekli iyileşiyor ve onlar dönmelerinin ardından kısa sürede griddeki en iyi motorlardan birisini yaptılar. Bu sezon kalan yarışlarda ve gelecek sene birlikte güçlü sonuçlar alabileceğimizden eminim."

"Honda'nın çevreci girişimlere odaklanmak için çekilme kararına saygı duyuyoruz. Scuderia AlphaTauri'deki herkes, onlara hedeflerine ulaşmaları konusunda iyi dileklerini sunuyor ve onlara başarılı bir gelecek diliyor."

"Honda'ya bu başarılı işbirliğinden dolayı samimi bir şekilde teşekkür ediyoruz. Gerçekten, onlarla çalıştığımız her günden keyif aldık. Honda gibi bir motor partneri bulmak kolay olmayacak ancak tabii ki, 2022 ve sonrasında en iyi güç ünitesi çözümünü bulmaya çalışacağız." dedi.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar AlphaTauri
Editör Abdullah Çelik

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