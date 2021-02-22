Tost, Honda motoruyla devam edebilecekleri için mutlu

Honda'nın spordan çekilme kararı almasının ardından Red Bull, Japon üreticinin güç ünitesini kullanmaya devam etme kararı almıştı ve bunu başarabilmek adına güç ünitelerinin dondurulması gerekiyordu.

Diğer üreticilerin buna destek vermesiyle birlikte Red Bull, 2025 sezonuna kadar Honda motorunu kullanmaya devam edecek. Ancak Red Bull, bu güç ünitesini bağımsız olarak kullanacak ve motorlar bir nevi Red Bull motoru olacak.

Red Bull'un motor projesini devralmasının ardından AlphaTauri de aynı motorla devam etme fırsatı yakalamış oldu.

Takım patronu Franz Tost, "FIA ve F1 yönetimine, önümüzdeki sezonun başından itibaren motorların dondurulmasını -oybirliğiyle- kararlaştırdıkları için teşekkür etmem gerekiyor."

"Bunun, yeni nesil motorların geleceği 2025'e kadar hem AlphaTauri hem de Red Bull Racing için mümkün olan en iyi çözüm olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda Honda'nın spordaki son yılında mümkün olan en iyi sonuçları elde edebilmesi için harika bir teşvik oldu."

"Honda, rekabetçi bir güç ünitesine sahip olabilmek adına hibrit teknolojiye büyük bir yatırım yaptı. İlişkimiz her zaman çok verimli ve keyifliydi. Bu nedeniyle 2021'in sonunda ayrılık kararı aldıkları için ekip olarak hayal kırıklığına uğradık."

"Sakura'daki mühendisler, geride kalan tüm bu yıllarda harika bir iş çıkardıkları için Honda'nın ayrılık kararı alması üzüntü verici. Şu anda Honda güç ünitesi hem dayanıklı hem de son derece rekabetçi."

"Bu yıl Honda güç ünitesinin daha da iyileştirilmiş halini alacağız ve bunun hem AlphaTauri hem de Red Bull'un performansını artıracağını düşünüyorum."

"2022'nin başından itibaren Red Bull Powertrains Limited aracılığıyla Honda güç ünitesini kullanmaya devam edeceğimiz için, tüm bu ortaklığın sona ermeyecek olmasından ötürü mutluyuz." dedi.