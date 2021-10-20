Tost, Honda içerisinde F1'den ayrılma konusunda "fikir ayrılığı" olduğunu düşünüyor

Red Bull ve Honda arasındaki ortaklığın resmi olarak sona ermesine sadece birkaç ay kaldı ve Japon üretici, gerçek anlamda ilk kez galibiyetler ve şampiyonluklar için çekişebileceği bir motora sahipken spordan ayrılıyor.

Bunun Honda'nın spordan ayrılması için doğru zaman olmadığına inanılıyor çünkü artık motorların gelişimi duracağı için, bu açıdan bir maliyet olmayacak. Sadece motor bakım maliyeti olacak.

Bu konu uzun süre Honda yönetim kurulunda konuşulmuştu ve sonunda Honda'nın spordan çekilmesine karar verildi.

2018'den beri Honda motoru kullanan AlphaTauri'nin başında yer alan Franz Tost, Honda'nın iç işleyişi ve görüşmelerin gidişatı hakkında hiçbir bilgiye sahip olmamasına rağmen, yönetim kurulu üyeleriyle Honda yönetimi arasında fikir ayrılığı olmuş olabileceğini düşünüyor.

Tost, şöyle dedi: "Honda yönetimi veya yönetim kurulu adına konuşamam."

"Fakat bildiğiniz üzere büyük üreticilerdeki bazı insanlar ve bazı yöneticiler Formula 1'de yer almaktan mutluyken, bazı yöneticiler şirketin başka bir yöne gitmesi gerektiğini düşünüyorlar."

"Honda, Formula 1'den ayrılmaya karar verdi. Fakat yine de gelecekte Honda ve Red Bull Technology ile yakın bir işbirliği olacak."

“Honda geri döner mi dönmez mi? Bilmiyorum. Şu anda, bu yılın sonunda bırakmaya karar verdiler ve 2022'de hem bize hem de Red Bull Racing'e motor sağlayacaklar. 2023'ten itibaren motorlar Red Bull Powertrain Technology Group tarafından üretilecek ve gerisini göreceğiz."

Honda'nın motor sporları şefi Masashi Yamamoto da Honda'nın gelecekte spora dönebileceğini söyledi.

Yamamoto, “Şahsen geri döneceğimizi düşünüyorum."

"Honda'nın şu anda sıfır karbona odaklanması ve bu projenin hızlandırılması gereken bir durum var."

"Fakat işler iyiye gittiği zaman, şirket içinde Formula 1'de yer almak isteyen insanlar olacağını düşünüyorum." dedi.