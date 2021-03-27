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Formula 1 / Son dakika

Tost: "Honda artık Mercedes'e çok yakın"

Ekleyen:
, Editör

AlphaTauri takım patronu Franz Tost, Honda'nın kışın iyi bir ilerleme kaydettiğini ve şimdi Mercedes'le neredeyse aynı seviyede olduğunu düşünüyor.

Tost: "Honda artık Mercedes'e çok yakın"

Honda, 2021 Formula 1 sezonu için "daha güçlü", "daha kompakt" ve "daha dayanıklı" bir motor hazırladığını açıklamıştı.

Bu motor aynı zamanda daha hafif ve bu sayede motoru kullanan Red Bull/AlphaTauri'ye epey yardımcı olması bekleniyor.

Cuma günü konuşan AlphaTauri takım patronu Franz Tost, Honda'nın artık neredeyse Mercedes seviyesine geldiğini doğruladı.

Yeni Honda motoru hakkındaki izlenimleri sorulduğunda Tost, "Honda'nın Sakura'daki fabrikada harika bir iş çıkardığını söylemeliyim, çünkü bu yeni güç ünitesi geçmişte olduğundan çok daha güçlü ve daha sürülebilir."

"Sıralama turları ve yarışta neler olacağını göreceğiz. Fakat bana göre Honda, Mercedes'e gerçekten çok yakın. Bundan ötürü Japon mühendislere sadece teşekkür edebilirim, çünkü harika bir iş çıkardılar." dedi.

Tost, şu anda Mercedes ve Red Bull'un çok yakın olduğunu, McLaren'nın da bu iki ekibi takip ettiğini söyledi.

Tost, "AlphaTauri olarak bu yıl her açıdan geliştik. Fakat  rakiplerimizi de unutmamalıyız. McLaren'a bakarsanız, Mercedes güç ünitesine sahipler ve çok güçlüler."

"Bana göre Red Bull ve Mercedes aynı seviyede. Hatta belki Red Bull daha hızlı bile olabilir. Sonrasında McLaren'ın geldiğini görüyorum. Sonrasında Ferrari ile neler olacağını göreceğiz."

"Fakat Ferrari'ye ve diğerlerine çok yakınız. Daha önce de söylediğim gibi burada birkaç ondalıktan bahsediyoruz."

"Sorunuza geri dönersek, takım olarak geliştik, ancak diğerleri de gelişti." dedi.

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McLaren bu yıl Red Bull ve Mercedes ile savaşabileceğini düşünmüyor

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McLaren bu yıl Red Bull ve Mercedes ile savaşabileceğini düşünmüyor
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Editör Kemal Şengül

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