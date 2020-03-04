Tost: "Honda 2020 motorunda büyük bir adım attı"

Japon motor üreticisi ile beraber gözünü Dünya Şampiyonluğu'na diken Red Bull, Honda ile beraber geçtiğimiz sezon 2020 güç ünitesinin paketlemesini, dayanıklılığını ve performansını geliştirmeye odaklandı.

AlphaTauri takım patronu Tost'a göre ise, 2018'in başından beri beraber çalıştığı Honda'nın gösterdiği gelişim onu çok etkiledi.

Motorsport.com'un Tost'a Honda'nın bu sezon öncesi gösterdiği gelişim hakkında soru sorması üzerine Tost şu yanıtı verdi: "Bu seneki güç ünitesinde büyük bir adım atılmış.

"Beraberliğimizin üçüncü senesine girdik ve güç ünitesinin şasiye oturduğu şekil bile geçen seneye göre çok farklı, aralarında büyük bir fark var.

"Her şey optimize edilmiş: elektrik kutularından su pompalarına, yağ pompalarına ve bunun gibi pek çok şeye kadar her şey değişmiş, bunu daha iyi bir yer çekimi dengesi bulmak için ve daha iyi ağırlık dağılımı uygulamak için yaptılar.

"Bu değişim bir performans değişimi, bununla beraber dayanıklılık kısmında da büyük gelişim sağladılar."

AlphaTauri teknik direktörü Jody Eggington, Honda ile olan uzun süreli birlikteliklerinin gelişimlerde doğru yola gitmeye yardımcı olduğunu, sebebinin ise hem takımın hem de motor üreticisinin birbirlerinde neye ihtiyaçları olduklarını gayet iyi bildiklerini söyledi.

"Güç ünitesini bizim ihtiyacımız olan paketleme stiline göre ayarlıyorlar. Burada çok dinamik bir duruma sahipsiniz ve onlar her zaman AlphaTauri ve Red Bull'un istediği şekle göre bunu ayarlıyorlar. Bu gittikçe gelişti ve buna çok iyi cevap veriyorlar.

"Onlara güç ünitesinin olabildiğince sıkı bir şekilde paketlenmesi gerektiğini söyledik ve bunu ortaya koymak için çok büyük esneklik sağlıyorlar.

"Bir birliktelikte üçüncü seneye yaklaştığınızda, işin içinde bulunan herkesle daha iyi bir bağ kuruyorsunuz, güç ünitesinin arkasında bulunan temel felsefeyi ve gelişme yolunu daha iyi anlıyorsunuz. Böylece ilerlemeyi ve doğru optimizasyonları ortak bir şekilde ilerletebiliyorsunuz."

Red Bull için ise Honda, bu sezon için belirledikleri Dünya Şampiyonluğu hedefinde önemli bir unsur olarak görülüyor ve takım patronu Christian Horner, son yıllarda Renault ile olan birlikteliklerinde olan büyük performans eksikiliğini geride tuttuğuna inanıyor.

"Çok güçlü bir ekibimiz var - sürücü dizilişimiz, ekip içinde sahip olduğumuz güç ve derinlik gerçekten çok etkileyici.

"Motor ortaklarımızda son birkaç yıldır eksik olan önemli birkaç unsur olduğunu düşünüyorum.

"Honda ile kurduğumuz bu ilişki, geçtiğimiz yıl boyunca elde ettiğimiz üç zaferle ve pole pozisyonlarıyla beraber bambaşka bir hal aldı. Güç ünitesinin şasiye daha entegre olduğu da göz önüne alındığında, Honda ile ikinci yılımıza güçlü bir şekilde giriyoruz. Tabiiki bu yıl beklentilerimiz ve hedeflerimiz daha yüksek.

"Kuvvetli rakiplerimiz olduğunu biliyoruz, ancak bu yıl şampiyonluk için olan meydan okumayı kaldıracak takım içi bütünlüğe ve derinliğe sahibiz."