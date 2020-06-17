Tost: "Hem Gasly hem de Kvyat, Red Bull'a çok erken gitti"

Daniil Kvyat, 2014'te F1'e adım atmış ve takımla tek yılının ardından 2015'te Red Bull'a katılmıştı. Pierre Gasly ise 2017'nin son yarışlarında Toro Rosso ile F1'e adım attı ve 2018'deki ilk tam sezonunun ardından da Red Bull'a geçti.

Ancak her ikisinin de Red Bull kariyeri kısa sürdü ve şimdi yeniden Toro Rosso/AlphaTauri için yarışıyorlar.

O dönem her iki pilotun da zamana ihtiyacı olduğunu söyleyen Franz Tost, ikilinin Red Bull'a erken gittiğini söyledi.

Delta Tim podcastinde Tost, "Hem Daniil hem de Pierre Red Bull'da belli bir süre yarıştıktan sonra bize geri döndüler. Bunun temel nedeni Red Bull'a geçişlerinin temelde çok erken olmasıydı."

"Sebastian ayrıldıktan sonra Daniil mantıklı bir halef gibi görünüyordu, başka bir seçenek de yok gibiydi ama Formula 1'de bizimle sadece bir sezon yarışmıştı."

"Zaten GP3'te şampiyon olduktan sonra Formula 1'e geldi ve bu başlı başına büyük bir adımdı. İlk yılında çok iyi bir iş de çıkardı ama Red Bull'daki şartlar, o dönem kendisi için pek olumlu değildi."

"Aynı şeyler Pierre için de geçerli. Sezon başlangıcı onun için zordu. Bazı kazalara karıştığı için de gerçek hızını hiç göstermedi." dedi.