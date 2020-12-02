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Formula 1 / Son dakika

Tost: "Grosjean'ın kazası şoke ediciydi"

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Tost: "Grosjean'ın kazası şoke ediciydi"
Ekleyen:
, Editör

AlphaTauri Franz Tost, olay kendisine geçmişteki büyük kazaları hatırlattığı için Romain Grosjean'ın kazasında şoke olduğunu söyledi.

Romain Grosjean, geçtiğimiz hafta sonu Bahreyn'deki yarışta son yılların en büyük F1 kazalarından bir tanesini yaptı.

Daniil Kvyat'ın aracına temas etmesinin ardından bariyerlere çarpan Grosjean'ın aracı bir anda alev aldı ve Fransız pilot 28 saniye boyunca yanan aracın içerisinde kaldı.

Grosjean daha sonra kendi başına yanan aracın içerisinde çıktı ve hemen dışarı atladı. Ancak ellerinin üst kısmında yanıklar oluştu.

Pazar gününden bu yana hastanede olan Grosjean, çarşamba günü taburcu edilecek ve Sakhir GP'de yer almayacak.

F1'de uzun yıllardır yer alan AlphaTauri patronu Franz Tost şöyle konuştu: "1973 Zandvoort'ta İngiliz pilotun Roger Williamson hayatını kaybetti zaman ortaya çıkan trajediyi ve 1989 Imola'da Gerhard Berger'in kazasını hatırladığım için benim için şoke ediciydi."

Clearing work after the first lap and the mass crash following the start. Roger Williamson's March 731 Ford sits to the left while Wilson Fittipaldi's Brabham BT42 Ford limps away and Graham Hill pulls across to a halt in his Shadow SN1 Ford

Clearing work after the first lap and the mass crash following the start. Roger Williamson's March 731 Ford sits to the left while Wilson Fittipaldi's Brabham BT42 Ford limps away and Graham Hill pulls across to a halt in his Shadow SN1 Ford

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Gerhard Berger, Ferrari'nin kazası motitörde

Gerhard Berger, Ferrari'nin kazası motitörde

Fotoğraf: Motorsport Images

"FIA'nın ve teknik çalışma grubunun hakkını vermeliyiz çünkü Halo sistemi ve bu yıl daha da artırılan modern Formula 1 araçlarının monokok gücü olmasaydı, Romain çok daha ciddi sakatlıklara maruz kalacaktı."

Padok, kaza sonrası adeta sessizliğe büründü ve herkes şoke olmuş durumdaydı.

Pilotlarına ne söylediği sorusuna Tost, "Daniil'in yanına gittim, çünkü olan biten her şey yüzünden şoke olmuştu ve ona başlangıç ​​ve yarış için hazırlanmasını söyledim."

"Tabii ki Pierre de şoke olmuştu, hemen bize radyodan Grosjean'a ne olduğunu sordu, ama o noktada ona cevap veremedik çünkü henüz kendimiz dahi bilmiyorduk. Ancak daha sonra, Roman'ın ciddi bir yaralanmaya maruz kalmadığını TV'den gördü." yanıtını verdi.

The remains of the car of Romain Grosjean, Haas VF-20

The remains of the car of Romain Grosjean, Haas VF-20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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