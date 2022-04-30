Tost: "Gasly'nin elinde AlphaTauri dışında pek fazla 'iyi' seçenek yok"

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Gasly, 2019 yılında Red Bull'un ana takımı için yarışma fırsatı bulmuştu fakat buradaki macerası sezon ortasına kadar sürdü ve yaz arasından sonra koltuğunu Alex Albon'a kaybetti.

O günde beri AlphaTauri/Toro Rosso için yarışan Gasly, orta grubun en öne çıkan sürücüleri arasında yer alıyor.

Motorsport.com'a konuşan Franz Tost, Gasly hakkındaki izlenimlerini paylaştı.

Tost, "Pierre'in şimdi, 2019'a kıyasla üç yıl daha tecrübesi var ve bu durum kendisini her alanda gösteriyor. Öncelikle bir karakter olarak çok gelişti fakat aynı zamanda teknik geri bildirimi de çok daha iyi hale geldi."

"Geçen yıl takımımızın teknik anlamda liderliğini aldı çünkü her şey Yuki için çok yeniydi. Buna rağmen çok iyi iş çıkardı. Ayrıca lastik yönetimi açısından da artık yüksek bir seviyeye ulaştı." dedi.

Tost'a göre Gasly'nin ana takıma geri dönmesi "çılgınca" değil.

"Pierre deneyimli, hızlı ve aynı zamanda bir Red Bull sürücüsü. Bu nedenle onu takıma getirmenin kesinlikle mantıklı olduğunu düşünüyorum."

"Her zaman şunu söylerim: Pierre, eğer rekabetçi bir aracı varsa, en önde mücadele edebilir."

"Onu (Max ve Vettel ile) kıyaslamayı zor buluyorum çünkü gerçekten iki olağanüstü yetenekten bahsediyoruz. Fakat Pierre için asıl önemli olan, ortamın kendisi için doğru olması ve doğru zamanda doğru yerde olması."

Gasly her defasında eğer Red Bull'a geçme fırsatı bulamayacaksa başka seçeneklere bakacağını söylüyor.

Tost, bu konuda ise şöyle diyor: "Bu konuşma henüz benimle gerçekleşmedi. Hâlâ sözleşmesi var ve bu açıdan her zaman dikkatli olmalısınız."

"Fakat AlphaTauri iyi bir takım. Zirvede değiliz ama gelişiyoruz. Pierre için 'Oraya gidersen yüzde yüz daha iyi olursun' dediğim çok fazla koltuk yok. Elbette Ferrari olabilir. Fakat onların sürücüleri zaten belli oldu. Yani bu bir seçenek değil. Red Bull bir olasılık olabilir fakat Mercedes'te de koltuk olduğunu düşünmüyorum."

"Diğer tüm takımlar bizden o kadar da iyi değil. Hal böyle olunca takım değiştirme veya 'Tamam, bu takımla devam edeceğim ve şampiyonluğu kazanacağım' gibi bir düşünce içerisine girme konusunda çok dikkatli düşünmek gerekiyor."

"Yapmamız gereken tek şey ona önde rekabet edebileceği bir araç vermek. Bunun en iyi motivasyon kaynağı olduğunu düşünüyorum. Bu da takımımızın elinde."

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Erik Junius