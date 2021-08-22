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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Tost: "Gasly'nin başarılı olmasında AlphaTauri'nin desteği çok önemli"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

AlphaTauri takım patronu Franz Tost, takımda yer alan her pilotun kendisini iyi hissetmesi için çalıştıklarını ve bunun Pierre Gasly'nin başarısında çok önemli olduğunu dile getirdi.

Tost: "Gasly'nin başarılı olmasında AlphaTauri'nin desteği çok önemli"

Gasly'nin son birkaç yıldır ortaya koyduğu performans oldukça etkileyiciydi çünkü Red Bull'da geçirdiği yarım yılda bekleneni verememişti ve AlphaTauri'de daha kötü performans göstermesi bekleniyordu.

Ancak geri döner dönmez harika sonuçlar almaya başlayan Gasly, geçen yıl Monza'da galibiyete ulaştı ve bu yıl Bakü'de üçüncü olarak podyuma çıktı.

Gösterdiği bu performansın ardından Fransız pilotun ana takıma alınması gerektiği yönünde yorumlar var. Fakat bazıları da güçlü performansının AlphaTauri takımında kendisini iyi hissetmesiyle ilgili olduğunu düşünüyor.

Red Bull ön tarafta yarıştığı için bir sürücünün üzerinde daha fazla baskı olurken, AlphaTauri genel olarak orta grupta savaşıyor ve takımın temel amacı pilotların gelişimine odaklanmak.

Tost, tam da bundan ötürü AlphaTauri'deki atmosferin hem Gasly hem de diğer sürücülere yardımcı olduğunu dile getirdi.

GPFans Global'e konuşan Tost, "Scuderia AlphaTauri'de, sürücünün kendini iyi hissetmesi, takımda olmaktan keyif alması ve takım tarafından desteklendiğini hissetmesi gerçekten büyük önem taşıyor."

"Bu, aynı zamanda Pierre'in gösterdiği güçlü performansta da çok önemli bir rol oynuyor." dedi.

Red Bull, AlphaTauri'nin şampiyonada yükselmesini ve daha üst sıralar için yarışmasını istiyor. Bu açıdan Gasly'nin bu takımda tutulma ihtimali oldukça yüksek.

Tost, AlphaTauri'nin gelecekte daha iyi sonuçlar alacağından emin ancak galibiyet için çekişmek için en azından 2023 yılına kadar beklemeleri gerektiği görüşünde.

"Tabii ki hedefimiz bu ancak gelecek yıl durumun böyle olup olmayacağını bilmiyorum. Sonuçta en iyi takımların avantajı var ve Haziran ayına kadar daha fazla insan çalıştırabildiler. Şimdi bunun nasıl etki edeceğini göreceğiz."

"Bütçe sınırının etkisi, takımların aynı miktarda kaynağa ve paraya sahip olacağı 2023'ten itibaren kendini göstermeye başlayacak.  O zaman her şey, en verimli kimin çalıştığına bağlı olacak."

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Fotoğraf: Motorsport Images

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Alfa Romeo’nun hırslı planı, en iyi F1 pilotlarının “ilgisini çekecek”

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