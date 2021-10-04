Pierre Gasly, Daniel Ricciardo'nun yerine katıldığı Red Bull'da bekleneni verememiş ve 2019 yılının ortasında AlphaTauri'Ye gönderilmişti.

Fransız pilot bu yıl şimdiye kadar etkileyici bir iş yaptı ve öncesinde de güçlü performans sergiliyordu. Tüm bunlardan ötürü adı, sonraki yıllar için Red Bull'un ana takımıyla anılıyor.

Yine de bazıları, Gasly'nin Max Verstappen karşısında zorlanacağını düşünüyor. Fakat AlphaTauri patronu Franz Tost, böyle düşünen isimler arasında değil.

Alman TV kanalı Sport1'e verdiği röportajda Tost, "Gasly, Verstappen kadar hızlı olabilir, ancak teknik olarak bu takımın lider sürücüsü Max."

"Başka bir deyişle, aracı geliştirme sürecinde yönü o belirliyor ve her şey tam olarak istediği gibi yapılıyor. Bu nedenle, takımdaki ikinci sürücü zorluklar yaşayabilir." dedi.

Tost daha sonra Verstappen'den de övgüyle bahsetti.

"Ayrıntılara girmek istemiyorum fakat Max'in benzersiz bir yarış yeteneği var, bu sayede frenlemede çok etkili olmayı başarıyor. Bu, frenleme noktasından direksiyonu çevirmeye başladığı noktaya kadar kendini gösteriyor."

"Diğer sürücüler, farklı bir pilotaj tarzına sahip oldukları için, araçla ortak bir dil bulamıyorlar, oysa Verstappen bunu doğal şekilde yapıyor."

Gasly'nin Red Bull'a dönme ihtimalini de yorumlayan Tost, “Gasly, kendisini burada evinde gibi hissediyor. Onun isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Onunla çok fazla iletişim kuruyoruz. O hâlâ genç ve önünde zamanı var, bu yüzden her şey yolunda gidiyor." dedi.