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Önceki / Resmi: AlphaTauri, 2022 yılında Gasly ve Tsunoda ile yarışmaya devam edecek
Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Tost: "Gasly ve Tsunoda ile devam etmek doğru karar"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

AlphaTauri takım patronu Franz Tost, Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda'nın 2022 yılında takımda kalmasının doğru karar olduğunu düşünüyor.

Tost: "Gasly ve Tsunoda ile devam etmek doğru karar"

AlphaTauri, bu yıla Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda kadrosuyla başlamıştı. Özellikle Gasly'nin geçen yıl ortaya koyduğu güçlü performanstan sonra takımdan ayrılabileceği yönünde söylentiler vardı.

Ancak Fransız pilot, Red Bull'a alınmadı ve başka bir takıma da gitmemesinin ardından, 2022 yılında İtalyan takımla devam edecek.

Aynı şekilde Yuki Tsunoda da çaylak sezonunda istikrarsız bir performans gösterse de gelecek yıl AlphaTauri ile yarışmayı sürdürecek.

Takım şu anda Alpine ve Aston Martin ile sıkı bir beşincilik mücadelesi içine girmiş durumda. Mevcut kadroyu açıklamak da, tüm odağın artık bu mücadeleye çevrilebileceği anlamına geliyor.

Takım patronu Franz Tost şöyle dedi: "Her iki sürücümüzü de 2022 sezonu için Scuderia AlphaTauri'de tutacağımızı açıklamaktan büyük memnuniyet duyuyorum."

"Pierre'in geride kalan yıllardaki gelişimi gerçekten etkileyiciydi ve bizimle geçirdiği süre zarfında podyumun her üç basamağına da ulaşmayı başardı."

"2019'da Brezilya'da ikinci oldu, ertesi yıl ülkemizdeki Monza yarışını kazandı ve bu yıl Bakü'de 3. olarak podyuma çıktı. Daha fazlasının geleceğine eminim ve bu yüzden onu bir sezon daha aramızda görmekten heyecan duyuyoruz."

"Ayrıca F1'deki deneyimini Yuki'nin gelişimine yardımcı olmak için de kullanıyor. Bu yıl, ikisi arasındaki pist üstü rekabeti ve pist dışı dostluğunun getirdiği pozitif ilişkinin, takım için ne kadar etkili olduğunu gördük."

"Yuki takımımıza bir çaylak olarak katıldı ve her gün öğrenmeye devam ediyor. Mühendislerden gelen geri bildirimler de kendisine verilen tüm bilgileri benimsediğini ve gelişmeye devam ettiğini gösteriyor."

"Yuki henüz bir çaylak olduğu için bu maceranın henüz daha başında. Bu yüzden başladığımız işe devam edebilmesi iyi bir şey."

"Sürücü kadromuzu sezonun bu kadar erken bir noktasında doğrulamak bizim için harika bir şey. Bu sayede artık, orta grupta yer aldığımız zorlu mücadeleye ve 2021'in geri kalanına odaklanabiliriz."

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Resmi: AlphaTauri, 2022 yılında Gasly ve Tsunoda ile yarışmaya devam edecek

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