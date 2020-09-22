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Formula 1 / Son dakika

Tost: "Gasly, Leclerc veya Verstappen'den daha yavaş değil"

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Tost: "Gasly, Leclerc veya Verstappen'den daha yavaş değil"
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

AlphaTauri patronu Franz Tost, Pierre Gasly'nin Charles Leclerc veya Max Verstappen'den daha yavaş olmadığını söyledi.

Pierre Gasly bu yıl ortaya koyduğu performansla herkesin takdirini kazanmış durumda ve Monza'da kariyerinin ilk zaferini elde etmeyi başardı.

Gasly, geçen yılın ortasında Red Bull'dan Toro Rosso'ya gönderilmişti ve o günden bu yana oldukça iyi bir görüntü çiziyor.

Genç sürücünün bu yıl ortaya koyduğu performans, takım patronu Franz Tost tarafından övgüyle karşılandı.

Tost şöyle dedi: "Pierre kesinlikle şampiyon olma potansiyeline sahip. Geçmişte çeşitli serilerde kazandı ve şampiyon oldu."

"Pierre'in bu şekilde gelişmeye devam etmesi halinde geleceğin büyük yıldızlarından biri olmasını bekliyorum."

"Max Verstappen ve Charles Leclerc'i geleceğin dünya şampiyonları olarak görüyorum ama Pierre o noktadan uzakta değil."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Pierre Gasly
Takımlar AlphaTauri
Editör Bjorn Smit

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