Tost: "Gasly, Leclerc veya Verstappen'den daha yavaş değil"

Pierre Gasly bu yıl ortaya koyduğu performansla herkesin takdirini kazanmış durumda ve Monza'da kariyerinin ilk zaferini elde etmeyi başardı.

Gasly, geçen yılın ortasında Red Bull'dan Toro Rosso'ya gönderilmişti ve o günden bu yana oldukça iyi bir görüntü çiziyor.

Genç sürücünün bu yıl ortaya koyduğu performans, takım patronu Franz Tost tarafından övgüyle karşılandı.

Tost şöyle dedi: "Pierre kesinlikle şampiyon olma potansiyeline sahip. Geçmişte çeşitli serilerde kazandı ve şampiyon oldu."

"Pierre'in bu şekilde gelişmeye devam etmesi halinde geleceğin büyük yıldızlarından biri olmasını bekliyorum."

"Max Verstappen ve Charles Leclerc'i geleceğin dünya şampiyonları olarak görüyorum ama Pierre o noktadan uzakta değil."