Tost: "Gasly ikinciliği hak etti"

Pierre Gasly, Brezilya'da güçlü bir performans sergiledi ve yaşanan sorunlardan faydalanarak ikinci sırada finiş gördü.

Toro Rosso böylelikle Almanya'dan sonra bu yılki ikinci podyumunu elde etti.

Yarış sonrası konuşan Takım patronu Franz Tost, Galsy'nin bu sonucu hak ettiğini dile getirdi.

"Pierre takıma döndükten sonra ofisime ilk geldiğinde, ona sanki kendisini dün görmüş gibi hissettiğimi söyledim. Çünkü geçen yıl zaten bizim için yarışmıştı. Hemen araca alıştı, mühendisleri ve takımı çok iyi tanıyordu. Her yarışta giderek daha hızlı sürmeye başladı. Singapur'da ve sonrasında Austin'de harika yarışlar çıkardı."

"Cuma günkü antrenmanlardan bu yana çok iyi bir tempo gösterdi. Sıralama turlarında yedinci zamanı yaptı, ancak Charles Leclerc'in grid cezası sayesinde altıncılığa çıktı. Yarış boyunca çok akıllıca davrandı, lastik aşınmasını kontrol etti ve aşırı ısınmalarına izin vermedi. Kolay değildi, çünkü aracı düzlüklerde daha hızlı için düşük yere basma gücü ayarı yaptık. Mükemmel bir sürüş yaptı ve bu sonucu hak etti."

Daniil Kvyat içinse yarış pek de parlak geçmedi.

"Daniil ilk bölümde, orta lastiklerle ilgili sorunlar yaşadı. Bu lastiklere başlamanın ona bir avantaj sağlamayacağını biliyorduk. Lastikleri ısıtması ve doğru çalışma aralığına getirmesi zordu."

"Pit stopta onu yumuşak lastiğe geçirdik fakat kendisini tutan Lando Norris'i geçemedi. Bu yüzden yeni set yumuşak lastiğe geçmek için bir pit stop daha yapmaya karar verdik. Sonuç olarak, onuncu oldu. Bu kötü bir sonuç değil."

Toro Rosso patronu, Abu Dhabi içinse pek olumlu konuşmadı.

"Abu Dhabi'de bir başka yarış daha yapılacak. Interlagos'tan kesinlikle daha zor olacak. Abu Dabi'deki pist aracımıza uymuyor, ancak mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız."

"Takım şimdi çok motive olmuş durumda ve başarılı olmak için gereken her şeye sahibiz."