Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
26 Eyl
-
29 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Tost: "Gasly ikinciliği hak etti"

paylaşım
yorumlar
Tost: "Gasly ikinciliği hak etti"
Ekleyen:
, Editör
18 Kas 2019 15:12

Toro Rosso takım patronu Franz Tost, Pierre Gasly'nin yarışta ikinci olmayı hak ettiğini söyledi.

Pierre Gasly, Brezilya'da güçlü bir performans sergiledi ve yaşanan sorunlardan faydalanarak ikinci sırada finiş gördü.

Toro Rosso böylelikle Almanya'dan sonra bu yılki ikinci podyumunu elde etti.

Yarış sonrası konuşan Takım patronu Franz Tost, Galsy'nin bu sonucu hak ettiğini dile getirdi.

"Pierre takıma döndükten sonra ofisime ilk geldiğinde, ona sanki kendisini dün görmüş gibi hissettiğimi söyledim. Çünkü geçen yıl zaten bizim için yarışmıştı. Hemen araca alıştı, mühendisleri ve takımı çok iyi tanıyordu. Her yarışta giderek daha hızlı sürmeye başladı. Singapur'da ve sonrasında Austin'de harika yarışlar çıkardı."

"Cuma günkü antrenmanlardan bu yana çok iyi bir tempo gösterdi. Sıralama turlarında yedinci zamanı yaptı, ancak Charles Leclerc'in grid cezası sayesinde altıncılığa çıktı. Yarış boyunca çok akıllıca davrandı, lastik aşınmasını kontrol etti ve aşırı ısınmalarına izin vermedi. Kolay değildi, çünkü aracı düzlüklerde daha hızlı için düşük yere basma gücü ayarı yaptık. Mükemmel bir sürüş yaptı ve bu sonucu hak etti."

Daniil Kvyat içinse yarış pek de parlak geçmedi.

"Daniil ilk bölümde, orta lastiklerle ilgili sorunlar yaşadı. Bu lastiklere başlamanın ona bir avantaj sağlamayacağını biliyorduk. Lastikleri ısıtması ve doğru çalışma aralığına getirmesi zordu."

"Pit stopta onu yumuşak lastiğe geçirdik fakat kendisini tutan Lando Norris'i geçemedi. Bu yüzden yeni set yumuşak lastiğe geçmek için bir pit stop daha yapmaya karar verdik. Sonuç olarak, onuncu oldu. Bu kötü bir sonuç değil." 

Toro Rosso patronu, Abu Dhabi içinse pek olumlu konuşmadı.

"Abu Dhabi'de bir başka yarış daha yapılacak. Interlagos'tan kesinlikle daha zor olacak. Abu Dabi'deki pist aracımıza uymuyor, ancak mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız."

"Takım şimdi çok motive olmuş durumda ve başarılı olmak için gereken her şeye sahibiz."

Sonraki haber
Brezilya GP: Pilot performans puanları

Önceki haber

Brezilya GP: Pilot performans puanları

Sonraki haber

Kubica, Verstappen olayında “hiçbir şey yapamamış”

Kubica, Verstappen olayında “hiçbir şey yapamamış”
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
7 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

2
Formula 1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

3
Formula 1

Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı

4
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

3s
5
Formula 1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

2s

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor
F1

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"
F1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor
F1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları
F1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?
F1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.