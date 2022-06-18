Tost: "Gasly, 2023'te %100 AlphaTauri'de yarışacak"

Haberi dinle

2017 yılında spora adım atan Gasly, Formula 1 kariyerinin büyük kısmını Faenza merkezli takımla geçirdi.

2019 sezonunun ilk yarısını Red Bull'da geçiren ve yaz arasında AlphaTauri/Toro Rosso'ya dönen Gasly, o zamandan beri takımla yarışmayı sürdürüyor.

Gasly, gösterdiği güçlü performans ve aldığı tutarlı sonuçlarla Red Bull'a geri dönmeyi hedefliyordu ancak Avusturyalı üretici, Sergio Perez'in kontratını en az iki yıl daha uzattı.

Hal böyle olunca Gasly'nin Red Bull programından çıkabileceği konuşulmaya başlandı. Ancak bu iddialar Fransız sürücü tarafından doğrulanmadı ve Bakü öncesi verdiği röportajda, geleceğini Helmut Marko ile tartışacağını belirtti.

Gasly'nin 2023 için AlphaTauri ile zaten kontratı bulunuyor ve bugünkü basın toplantısında konuşan takım patronu Franz Tost, Fransız sürücünün takımda kalacağını doğruladı.

Gasly'nin geleceği hakkındaki soruya Tost, "Pierre, 2023'te AlphaTauri için yarışacak. Bu %100 kesinleşti."

"Halihazırda devam eden bir kontratı var ve bu konuda ekleyebileceğim başka hiçbir şey yok." dedi.

Tost, Gasly'nin bu yıl yine harika bir performans sergilediğini fakat yaşadıkları sorunlar nedeniyle bunu göstermesini sağlayamadıklarını belirtti.

"Bu yıl gerçekten harika bir performans sergiliyor."

"Maalesef sezon başında pek çok dayanıklılık sorunu yaşadı. Örneğin Bahreyn'de batarya sorunu nedeniyle aracı alev aldı."

"Sonrasında kendi hatası olmayan başka sorunlar daha yaşadı, bunlar tamamen takımın hatalarıydı. En azından Bakü'de, ne kadar iyi sürdüğünü gösterebildiğimiz için mutluyum."

"Umarım sezonun geri kalanında kendisine rekabetçi bir araç sağlayabiliriz. Çünkü Pierre, önde savaşabilecek yeteneğe sahip."

"Ona güçlü bir araç vermek takımın elinde."