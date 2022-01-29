Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Mağaza Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Mağaza Watch Shop Biletler
Önceki / Ricciardo kariyerinin sonuna kadar McLaren'da kalmak istiyor Sonraki / Bottas: "Formula 1, yarış sayısı anlamında sınıra yaklaşıyor"
Formula 1 Haberler

Tost: "Gasly, 2022'de daha da gelişebilir"

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Jonathan Noble
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Takım patronu Franz Tost'a göre AlphaTauri sürücüsü Pierre Gasly, 2021 Formula 1 sezonunun ardından da gelişimini sürdürebilir.

Tost: "Gasly, 2022'de daha da gelişebilir"
Haberi dinle

Pierre Gasly, Yuki Tsunoda'nın takıma katılmasının ardından lider sürücü olarak öne çıktı ve aldığı düzenli puanlarla, takımın şampiyonada Alpine ile beşincilik savaşı vermesinde büyük rol oynadı.

Gasly, Red Bull'dan İtalyan ekibe gönderildiği 2019 sezonunun ortasından bu yana gelişimini sürdürüyor ve her geçen yarış daha iyi performans gösteriyor. Fransız sürücü, 2020 İtalya GP'de zafere ulaşarak, takıma 2008'den sonraki ilk galibiyetini de getirmişti.

Gasly sahip olduğu hızı, tutarlı şekilde ortaya koymasıyla birlikte 2021'de düzenlenen 22 yarışın 16'sında sıralama turlarında son bölüme kaldı. Yarışlarda topladığı 110 puanla da sezonu dokuzuncu bitirdi.

Takım patronu Tost, Gasly'nin "ileriye doğru büyük bir adım attığını" kabul ederken, hâlâ daha fazlasını yapabileceğini düşünüyor.

Tost, "Harika bir potansiyeli var ama önemli olan hâlâ gelişebileceğini hissediyor olmam."

"Eğer bu seviyede olduğunu düşünürsek, gelecek yıl ona rekabetçi bir araç vermemiz halinde %100 mücadelenin içerisinde olacak."

"Sürüşten tutun da aracın nasıl ayarlanacağına ve lastiklerin nasıl yönetileceğine kadar pek çok konuda deneyimi var. Yarışı çok iyi okuyabiliyor ve bu, çok önemli. Takım radyosundan sorduğu soruları hepiniz duyabilirsiniz."

"Bu yıl ileriye doğru büyük bir adım attı, gerçekten çok büyük bir adımdı. Aracımız bir kez daha iyi şekilde çalışırsa, mücadelenin içerisinde olacak." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri walks the track

Pierre Gasly, AlphaTauri walks the track

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Gasly, Sergio Perez'in Red Bull'la kontratını yenilemesinin ardından AlphaTauri ile devam edecek ve bir nevi takım lideri rolünü sürdürecek.

Tost, AlphaTauri'nin Gasly'nin gelişimine devam etmesi ve kişisel hedeflerini gerçekleştirmesi için gerekli ekipmanları sağlayıp sağlayamayacağı sorulduğunda ise, "en iyi takımlarla yarışmalarının pek de mümkün olmadığı" yanıtını verdi.

Tost, "Bu, neleri bir araya getirebildiğimize bağlı."

"Eğer aracımız iyi çalışıyorsa başarılı olmamamız için herhangi bir neden göremiyorum. Ancak şampiyonluk için savaşmaktan bahsetmek... Bu başka bir şey."

"Takımımızın altyapısı iyi ve giderek daha iyiye gidiyor ancak bunu Mercedes, Red Bull Racing, Ferrari ve McLaren ile karşılaştırırsam, o zaman hâlâ bir adım gerideyiz."

"Ancak bu, zaman zaman onlara karşı başarılı şekilde mücadele edemeyeceğimiz anlamına gelmiyor." dedi.

AlphaTauri, 2022 aracını 14 Şubat Pazartesi günü tanıtacak.

paylaşım
yorumlar
Ricciardo kariyerinin sonuna kadar McLaren'da kalmak istiyor
Önceki haber

Ricciardo kariyerinin sonuna kadar McLaren'da kalmak istiyor
Sonraki haber

Bottas: "Formula 1, yarış sayısı anlamında sınıra yaklaşıyor"

Bottas: "Formula 1, yarış sayısı anlamında sınıra yaklaşıyor"
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Filip Cleeren
Tost: "Tsunoda'nın F1 kariyeri kendi ellerinde"
Formula 1

Tost: "Tsunoda'nın F1 kariyeri kendi ellerinde"

Alpine, 2021'in başında "kaybolmuş"
Formula 1

Alpine, 2021'in başında "kaybolmuş"

Key: "2022'de esnek kanatlardan faydalanmak daha zor olacak ancak..."
Formula 1

Key: "2022'de esnek kanatlardan faydalanmak daha zor olacak ancak..."

Pierre Gasly Daha fazlası
Pierre Gasly
Gasly: "Miami pisti harika görünüyor"
Formula 1

Gasly: "Miami pisti harika görünüyor"

Gasly: "Basın, kariyerinizi mahvedebilir"
Formula 1

Gasly: "Basın, kariyerinizi mahvedebilir"

Gasly, AlphaTauri ile Imola'da piste çıktı
Formula 1

Gasly, AlphaTauri ile Imola'da piste çıktı

Daha fazlası
AlphaTauri
AlphaTauri: "Bütçe sınırı, en iyi takımlarla arayı kapatmak için yeterli değil"
Formula 1

AlphaTauri: "Bütçe sınırı, en iyi takımlarla arayı kapatmak için yeterli değil"

AlphaTauri, 2022 F1 lansman tarihini açıkladı!
Formula 1

AlphaTauri, 2022 F1 lansman tarihini açıkladı!

AlphaTauri, 2022 aracında yaptıkları çalışmalara güveniyor
Formula 1

AlphaTauri, 2022 aracında yaptıkları çalışmalara güveniyor

Son Haberler

F1, Barselona testlerini neden yayınlamayacak?
Formula 1 Formula 1

F1, Barselona testlerini neden yayınlamayacak?

Allison: "Yeni düzenlemeler F1 tarihindeki diğer bütün değişiklikleri gölgede bıraktı"
Formula 1 Formula 1

Allison: "Yeni düzenlemeler F1 tarihindeki diğer bütün değişiklikleri gölgede bıraktı"

Eau Rouge'daki yeni tribünün inşası başladı
Formula 1 Formula 1

Eau Rouge'daki yeni tribünün inşası başladı

Marko: "Sainz'ın şanssızlığı Verstappen ile karşılaşmasıydı"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Sainz'ın şanssızlığı Verstappen ile karşılaşmasıydı"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.