Tost: "Gasly, 2022'de daha da gelişebilir"

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Pierre Gasly, Yuki Tsunoda'nın takıma katılmasının ardından lider sürücü olarak öne çıktı ve aldığı düzenli puanlarla, takımın şampiyonada Alpine ile beşincilik savaşı vermesinde büyük rol oynadı.

Gasly, Red Bull'dan İtalyan ekibe gönderildiği 2019 sezonunun ortasından bu yana gelişimini sürdürüyor ve her geçen yarış daha iyi performans gösteriyor. Fransız sürücü, 2020 İtalya GP'de zafere ulaşarak, takıma 2008'den sonraki ilk galibiyetini de getirmişti.

Gasly sahip olduğu hızı, tutarlı şekilde ortaya koymasıyla birlikte 2021'de düzenlenen 22 yarışın 16'sında sıralama turlarında son bölüme kaldı. Yarışlarda topladığı 110 puanla da sezonu dokuzuncu bitirdi.

Takım patronu Tost, Gasly'nin "ileriye doğru büyük bir adım attığını" kabul ederken, hâlâ daha fazlasını yapabileceğini düşünüyor.

Tost, "Harika bir potansiyeli var ama önemli olan hâlâ gelişebileceğini hissediyor olmam."

"Eğer bu seviyede olduğunu düşünürsek, gelecek yıl ona rekabetçi bir araç vermemiz halinde %100 mücadelenin içerisinde olacak."

"Sürüşten tutun da aracın nasıl ayarlanacağına ve lastiklerin nasıl yönetileceğine kadar pek çok konuda deneyimi var. Yarışı çok iyi okuyabiliyor ve bu, çok önemli. Takım radyosundan sorduğu soruları hepiniz duyabilirsiniz."

"Bu yıl ileriye doğru büyük bir adım attı, gerçekten çok büyük bir adımdı. Aracımız bir kez daha iyi şekilde çalışırsa, mücadelenin içerisinde olacak." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri walks the track Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Gasly, Sergio Perez'in Red Bull'la kontratını yenilemesinin ardından AlphaTauri ile devam edecek ve bir nevi takım lideri rolünü sürdürecek.

Tost, AlphaTauri'nin Gasly'nin gelişimine devam etmesi ve kişisel hedeflerini gerçekleştirmesi için gerekli ekipmanları sağlayıp sağlayamayacağı sorulduğunda ise, "en iyi takımlarla yarışmalarının pek de mümkün olmadığı" yanıtını verdi.

Tost, "Bu, neleri bir araya getirebildiğimize bağlı."

"Eğer aracımız iyi çalışıyorsa başarılı olmamamız için herhangi bir neden göremiyorum. Ancak şampiyonluk için savaşmaktan bahsetmek... Bu başka bir şey."

"Takımımızın altyapısı iyi ve giderek daha iyiye gidiyor ancak bunu Mercedes, Red Bull Racing, Ferrari ve McLaren ile karşılaştırırsam, o zaman hâlâ bir adım gerideyiz."

"Ancak bu, zaman zaman onlara karşı başarılı şekilde mücadele edemeyeceğimiz anlamına gelmiyor." dedi.

AlphaTauri, 2022 aracını 14 Şubat Pazartesi günü tanıtacak.