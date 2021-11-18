Tost: "Gasly, 2021'de ileriye doğru bir başka büyük adım daha attı"

Red Bull'un ana takımıyla geçirdiği başarısız bir yarım yılın ardından, 2019'un ikinci yarısında AlphaTauri'ye dönen Gasly, o günden bu yana Faenza merkezli ekiple yarışıyor.

Fransız sürücü, kendine olan güvenini yakalar yakalamaz mükemmel sonuçlar elde etmeye başladı ve geçen yılki İtalya Grand Prix'sinde aldığı ilk zaferiyle performans anlamında zirveyi görmüş oldu.

Fakat Gasly'nin pozitif ivmesi, o günden bu yana hiç düşmedi ve AlphaTauri'yi neredeyse tek başına şampiyona beşinciliği için verilen çekişmeye soktu

Takımı şu anda Alpine ile aynı puana sahip ve Gasly, Bakü'de aldığı podyum ve elde ettiği birkaç dördüncülükle beraber şampiyonada, Fernando Alonso'nun önünde dokuzunca sırada yer alıyor.

Takım patronu Tost'a göre Gasly, son zamanlardaki mükemmel sıralama performansının da gösterdiği üzere, her geçen yarış performansını geliştiriyor.

Fransız sürücü, son iki sıralama turlarında, takımlar şampiyonasında kendilerinin önünde yer alan Ferrari ve McLaren sürücülerini geride bırakmayı başardı.

Tost, geçen haftaki Sao Paulo Grand Prix öncesinde "Pierre performansını sürekli olarak artırıyor."

"Sezon başındaki performansıyla kıyasladığımızdaki, araçtaki davranışları ve teknik anlayış açısından büyük bir adım daha attığını söyleyebilirim."

"Biraz önce teknik bir toplantı yaptık ve sıralama turlarında, haritalama tarafında çok fazla pozisyon değiştirdiğini gördük. Bu da onun ne kadar olgun olduğunu, aracın teknik tarafını ne kadar iyi anladığını gösteriyor. Çünkü bu araçlar ve güç üniteleri çok karmaşık."

"Sıralama turu sırasında bazı modları değiştirmek performansı artırmanıza yardımcı oluyor ve bunu harika bir şekilde yaptı ve bu sayede 5. oldu."

Pierre Gasly, AlphaTauri, Drivers Press Conference Photo by: FIA Pool

Brezilya'daki yarıştan sonra, Alpine ve AlphaTauri eşit puana sahip.

Tost, şu anda daha hızlı araca sahip olduklarını söylese de, Alpine'nin Esteban Ocon ile Macaristan Grand Prix'sini kazandığı göz önüne alındığında, durumun aniden değişebileceğini söyledi.

"Normalde bu pozisyonda Scuderia AlphaTauri'nin olması gerekiyor çünkü bence bizim aracımız daha hızlı."

"İki harika sürücümüz var ve takım gerçekten iyi bir iş çıkarıyor. Fakat neler olacağını asla bilemezsiniz çünkü Alpine Budapeşte'de neredeyse mümkün olan tüm puanları aldı. Bu, her şeyin tek bir yarışta değişebileceği anlamına geliyor.

"Dolayısıyla, kesinleşmediği sürece, asla önde olduğunuzu söyleyemezsiniz."