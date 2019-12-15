Tost: "Formula 1'in kural değişikliklerine ihtiyacı vardı"

Formula 1'de 2021'de ciddi kural değişiklikleri yapılacak ve kuralların artık küçük takımlara daha fazla yardımcı olması bekleniyor.

Bütçe sınırı getirildiği gibi, takımlara dağıtılan ödül parası da öncesine kıyasla değiştirilecek.

Toro Rosso patronu Franz Tost, Formula 1'deki Liberty Media tarafından gerçekleştirilen reformlara kesinlikle ihtiyaç olduğunu söyledi.

"Tüm bu kural değişiklikleri gerekliydi. Neden? Çünkü öncelikle maliyetleri düşürmeliyiz. Takımlar çok fazla para harcıyor. Bazıları 400-500 milyon euro harcadığında, bunun tamamen adil olmadığını düşünüyorum. En iyi takımlar bu kadar çok para harcıyorlar."

"İkincisi, taraftarlara yüksek kaliteli şovlar sunmalıyız. Fakat bu, özellikle sezonun ilk yarısında her zaman olan bir şey değildi. Şu anda Formula 1'de iki ayrı sınıf var. Geri kalanların önünde olan üç takım var ve aradaki fark, bir güvenlik aracının kaç kez piste girdiğine bağlı olarak değişiyor. Bir kez bile girmediyse, o zaman 50 saniye öne oluyorlar."

"Bu yanlış bir şey ve böyle devam edemez. Formula 1'in bir eğlence olduğunun farkında olmalıyız ve bugün taraftarlar daha fazla mücadele, daha fazla geçiş ve çeşitli olaylar görmek istiyorlar. Kimse pilotların yaralanmasını istemiyor, ama insanlar pistte bir şeyler olduğunu görmek istiyor. Şu anda olanlar yeterli değil."

"Bu nedenle, yarışların eğlencesini arttırmak için bir şeyler yapmalıyız. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Bütçe sınırıyla birlikte maliyetleri azaltmak gerekiyor. Bu yüzden bu olumlu bir nokta. Kendi bakış açıma göre üst sınır hâlâ çok yüksek, daha düşük olmalı. Toro Rosso hiç bir zaman 175 milyon dolar gibi bütçelere sahip değildi. Bu seviyeye yaklaşmak için 20 milyon daha harcamalıyız."

"Ancak ilk adımı atmak da önemli. Ek olarak son yıllarda güçlü bir altyapı oluşturan büyük takımlara karşı esneklik ve anlayış göstermeliyiz, onlar için çalışan pek çok insan var ve azaltma yapmak çok zor, bunun için zaman alıyor."

"Formula 1'deki mevcut ödül dağıtım sistemi kesinlikle haksızlık. En iyi takımlar çok para alıyor ve gerisi sadece kırıntılarla geçiniyor. Ayrıca 2021'de yeni teknik ve sportif yönetmelikler de yürürlüğe girecek. Şampiyonanın yaklaşımına değişiklikler olacak. Bütün bunlar yapılması gerekiyor ve bu değişikliklerin eğlence kısmını güçlendireceğini ve sonunda takımların bir şeyler kazanmaya başlayacağını umuyoruz. Ancak en önemli şey artan eğlence olacak, çünkü aynı sporu yapan diğer serilerden gelen rekabet çok güçlü."

"Bu nedenle, Liberty Media'nın iyi bir iş çıkardığına ve her şeyin doğru yönde gittiğine inanıyorum. Ne kadar başarılı olacaklarını tahmin etmek zor, ama 2021-2022'de iyi olacağına inanıyorum. Elbette üst düzey takımlar yine önde olacak çünkü şimdi çok sayıda mühendisleri var ve güçlü kaynaklara erişimleri olacak."

"Ancak umarım en iyi takımların avantajı azalacak ve 2023'ten itibaren eşit olmaya başlayacak." dedi.