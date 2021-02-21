Tost: "Formula 1 pilotları 'milyonlar' kazanmamalı"

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
30 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
53 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
71 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
88 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
102 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
110 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
123 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
127 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
144 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
158 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
186 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
193 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
200 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
214 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
218 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
228 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
243 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
250 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
256 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
270 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
284 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
291 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / McLaren, yeni rüzgar tüneli inşa edilene kadar "dezavantajlı" olmayı bekliyor Sonraki / Sosyal medyada hangi pilotun kaç takipçisi var?
Formula 1 / Son dakika

Tost: "Formula 1 pilotları 'milyonlar' kazanmamalı"

Ekleyen:
, Editör

AlphaTauri patronu Franz Tost, Formula 1 pilotlarının maaşlarına sınırlama getirilmesi gerektiğini düşünüyor.

paylaşım
yorumlar
Tost: "Formula 1 pilotları 'milyonlar' kazanmamalı"

Günümüzde Formula 1 pilotları, milyonlarca dolar maaş alıyor ve eğer The Sun'ın iddiası doğruysa, Hamilton tek yıllığına Mercedes'ten 40 milyon pound alacak.

Ayrıca griddeki 10 milyon pound'a yakın veya üzerinde maaş alan çok sayıda pilot var.

Formula 1, takım bütçelerini 145 milyon dolara düşürse de, bu bütçeye pilot maaşları, en iyi personelin maaşı ve ticari/pazarlamalara giderleri dahil değil.

F1 takımları her türlü maliyetleri kısarken, pilot maaşlarını kısmaması bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor ve bundan ötürü takımlar, maaşları sınırı getirme konusunda görüşmeler yapıyorlar.

Henüz bir anlaşma olmasa da, önümüzdeki süreçte bir maaş sınırı getirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Franz Tost, konu hakkında n-tv'ye verdiği demeçte, "Araçlar için, takımlar için ve motorlar için bir bütçe sınırımız var. Öyleyse sürücüler için neden sonsuz miktarda para harcayabiliyoruz?"

“Sürücüler elbette mantıklı maaşlar kazanmalı. Ancak milyonları aşan bir tartışma asla yaşanmamalı."

"Öbür türlü bir tercihte bulunabileceklerini söylerim: ya rekabetçi hale getirmek adına para araca aktarılır ya da siz sürücüler alırsınız ve gerektiği şekilde sürersiniz."

"Birisi zaten gerçek bir yarış pilotuysa, aracın içerisindeki parayı ister." dedi.

Tost ayrıca, 2021 sezonunda Max Verstappen'in şampiyon olabilmesini ümit ediyor.

"Umarım Max Verstappen kazanır," diye itiraf etti. “Öncü grupta çekişme olması önemli. En kötüsü, Mercedes'in hâkimiyetine devam etmesi. "

McLaren, yeni rüzgar tüneli inşa edilene kadar "dezavantajlı" olmayı bekliyor

Önceki haber

McLaren, yeni rüzgar tüneli inşa edilene kadar "dezavantajlı" olmayı bekliyor

Sonraki haber

Sosyal medyada hangi pilotun kaç takipçisi var?

Sosyal medyada hangi pilotun kaç takipçisi var?
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Red Bull, 2021 Formula 1 aracı RB16B'yi tanıttı!

6s
2
Formula 1

Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor

50 dk
3
Formula 1

Mercedes, 2021 aracına dair ilk detayı paylaştı

10s
4
Formula 1

Brown, 2021'de Vettel ve Ferrari'nin güçlenmesini bekliyor

5s
5
Formula 1

Karşılaştırma: Red Bull RB16 ve RB16B

4s
Son Haberler
Alpine Racing, F1 projesinde Mecachrome’la çalışacak
F1

Alpine Racing, F1 projesinde Mecachrome’la çalışacak

17dk
Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor
F1

Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor

50dk
Catalunya pistinin 10. virajı, eski haline benzetildi ve çakıl kaçış alanı getirildi
F1

Catalunya pistinin 10. virajı, eski haline benzetildi ve çakıl kaçış alanı getirildi

1s
Red Bull, América Móvil ile anlaştı
F1

Red Bull, América Móvil ile anlaştı

2s
Perez, 2021 sezonunda kullanacağı kask tasarımını tanıttı
F1

Perez, 2021 sezonunda kullanacağı kask tasarımını tanıttı

2s
Son Videolar
Alfa Romeo Racing ORLEN C41 lansmanı 00:36
Formula 1
22 Şub 2021

Alfa Romeo Racing ORLEN C41 lansmanı

Canlı izle: Alfa Romeo C41 lansmanı 00:00
Formula 1
22 Şub 2021

Canlı izle: Alfa Romeo C41 lansmanı

Canlı izle: AlphaTauri AT02 lansmanı 03:30
Formula 1
19 Şub 2021

Canlı izle: AlphaTauri AT02 lansmanı

First run with the MCL35M for Norris and Ricciardo 03:04
Formula 1
18 Şub 2021

First run with the MCL35M for Norris and Ricciardo

McLaren MCL35M: Araç üstü görüntüsü 03:07
Formula 1
17 Şub 2021

McLaren MCL35M: Araç üstü görüntüsü

Kemal Şengül More from
Kemal Şengül
Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor
Formula 1 / Son dakika

Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor

Red Bull, América Móvil ile anlaştı
Formula 1 / Son dakika

Red Bull, América Móvil ile anlaştı

Perez, 2021 sezonunda kullanacağı kask tasarımını tanıttı
Formula 1 / Son dakika

Perez, 2021 sezonunda kullanacağı kask tasarımını tanıttı

Çok Okunanlar Bugün

Red Bull, 2021 Formula 1 aracı RB16B'yi tanıttı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, 2021 Formula 1 aracı RB16B'yi tanıttı!

Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor

Mercedes, 2021 aracına dair ilk detayı paylaştı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, 2021 aracına dair ilk detayı paylaştı

Brown, 2021'de Vettel ve Ferrari'nin güçlenmesini bekliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brown, 2021'de Vettel ve Ferrari'nin güçlenmesini bekliyor

Karşılaştırma: Red Bull RB16 ve RB16B
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Karşılaştırma: Red Bull RB16 ve RB16B

Alpine Racing, F1 projesinde Mecachrome’la çalışacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alpine Racing, F1 projesinde Mecachrome’la çalışacak

Catalunya pistinin 10. virajı, eski haline benzetildi ve çakıl kaçış alanı getirildi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Catalunya pistinin 10. virajı, eski haline benzetildi ve çakıl kaçış alanı getirildi

Briatore: "Alonso'yu bisiklet antrenmanı konusunda uyarmıştım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Briatore: "Alonso'yu bisiklet antrenmanı konusunda uyarmıştım"

Son Haberler

Alpine Racing, F1 projesinde Mecachrome’la çalışacak
F1 Formula 1 / Son dakika

Alpine Racing, F1 projesinde Mecachrome’la çalışacak

Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor

Catalunya pistinin 10. virajı, eski haline benzetildi ve çakıl kaçış alanı getirildi
F1 Formula 1 / Son dakika

Catalunya pistinin 10. virajı, eski haline benzetildi ve çakıl kaçış alanı getirildi

Red Bull, América Móvil ile anlaştı
F1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, América Móvil ile anlaştı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.