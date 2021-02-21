Tost: "Formula 1 pilotları 'milyonlar' kazanmamalı"

Günümüzde Formula 1 pilotları, milyonlarca dolar maaş alıyor ve eğer The Sun'ın iddiası doğruysa, Hamilton tek yıllığına Mercedes'ten 40 milyon pound alacak.

Ayrıca griddeki 10 milyon pound'a yakın veya üzerinde maaş alan çok sayıda pilot var.

Formula 1, takım bütçelerini 145 milyon dolara düşürse de, bu bütçeye pilot maaşları, en iyi personelin maaşı ve ticari/pazarlamalara giderleri dahil değil.

F1 takımları her türlü maliyetleri kısarken, pilot maaşlarını kısmaması bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor ve bundan ötürü takımlar, maaşları sınırı getirme konusunda görüşmeler yapıyorlar.

Henüz bir anlaşma olmasa da, önümüzdeki süreçte bir maaş sınırı getirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Franz Tost, konu hakkında n-tv'ye verdiği demeçte, "Araçlar için, takımlar için ve motorlar için bir bütçe sınırımız var. Öyleyse sürücüler için neden sonsuz miktarda para harcayabiliyoruz?"

“Sürücüler elbette mantıklı maaşlar kazanmalı. Ancak milyonları aşan bir tartışma asla yaşanmamalı."

"Öbür türlü bir tercihte bulunabileceklerini söylerim: ya rekabetçi hale getirmek adına para araca aktarılır ya da siz sürücüler alırsınız ve gerektiği şekilde sürersiniz."

"Birisi zaten gerçek bir yarış pilotuysa, aracın içerisindeki parayı ister." dedi.

Tost ayrıca, 2021 sezonunda Max Verstappen'in şampiyon olabilmesini ümit ediyor.

"Umarım Max Verstappen kazanır," diye itiraf etti. “Öncü grupta çekişme olması önemli. En kötüsü, Mercedes'in hâkimiyetine devam etmesi. "