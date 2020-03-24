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Formula 1 / Son dakika

Tost: "F1, Temmuz ayından önce yarış yapmayacak"

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Tost: "F1, Temmuz ayından önce yarış yapmayacak"
Ekleyen:
, Editör
24 Mar 2020 08:24

AlphaTauri takım patronu Franz Tost, Formula 1'in Temmuz ayı öncesinde yarış yapmasının zor olduğunu söyledi.

Formula 1'de 2020 sezonunun ilk sekiz yarışı ertelendi/iptal edildi ve Kanada Grand Prix'sinin de benzer şekilde ertelenmesi ya da iptal edilmesi bekleniyor.

Bu durumda sezonun Haziran ayı sonundaki Fransa'da başlaması gerekecek.

Fakat AlphaTauri takım patronu Franz Tost'a göre Temmuz ayından önce yarış yapılması pek de mümkün değil.

Tost, “Bugünün Faenza'sı adeta hayalet bir kasaba gibi. Herkes evde kalıyor, sadece gerekli malzemeleri satın almak ve bir doktora gitmek için dışarı çıkabiliyorlar. Polis her şeyi kontrol ediyor, durum çok katı."

"Sezonun ne zaman başlayacağını kimse söyleyemez, ancak Temmuz'dan daha erken olmayacak."

"Pazartesi gününden bu yana İtalya'da, yaşamsal ürünlerle ilgili işletmeler dışındaki tüm işletmeler kapatıldı. Biz de fabrikamızı kapattık."

"Yeni parçalar üretecektik ve şimdi bu imkansız. Ne yapmamız gerektiğini çevrimiçi olarak tartışıyoruz."

"Pilotlarımızla sürekli temas halindeyim. Pazartesi günü Gasly, Salı günü Kvyat'ı aradım. 'Nasılsın, ne yapıyorsun?' diye sordum."

"Onları olabildiğince motive ediyorum, ama normal hayata ne zaman döneceğimizi söyleyemem. Yine de bir noktada bitecek ve o güne hazırlanmalıyız." dedi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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