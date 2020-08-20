Tost: "F1'in üretici konsepti 'demode' kaldı"

Avusturyalı takım patronunun bakış açısı, Racing Point'in kopyalama vakasından sonra padokta oluşan genel düşünce ile ters düştü, FIA ise takımların listelenmiş parçalarını tamamıyla kendilerinin yaptığından emin olmak istiyor.

Tost, her iki takımın birden Red Bull Technology dizayn tesisini kullanmaları sebebiyle, takımının kardeş takımı Red Bull Racing ile olan ilişkisinden daha çok avantaj elde etmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi.

"Benim düşünceme göre takımlar, rakiplerinin yaptığı parçaları satın almalı." diyen Avusturyalı pilot ekledi: "Neden mi? Çünkü her takımın üretici olmasını gerektiren felsefenin demode olduğuna inanıyorum."

"F1 meraklılarının tamamının 'Ah, biz bir üretici olmalıyız. Her takım kendi parçasını kendi üretmeli.' dediğini biliyorum. Ancak asıl soru, ve bunu mühendisler söylüyor, bunların hepsini nasıl finanse ediyorsunuz olmalı."

"Teknik tarafta çok üst bir seviyeye çıktığımız için, en üstte yer alan takımlar inanılmaz bir yapıya sahip. Eğer biri F1'e gelmek istiyorsa - F1'de bulunan takımlar da, eğer en üstteki takımları yakalamak istiyorlarsa, bu çok zor ve hatta neredeyse imkansız bir durum."

"Ve sizler milyonlar harcıyorsunuz. Ben sadece soruyorum, ne için? Neden her takımın kendi rüzgar tüneli, kendi CFD'si, 500-600 tane çalışanı olması gerekiyor? Tamam şu anda bir bütçe sınırlaması getiriliyor. Ancak buna rağmen bana göre hâlâ çok fazla para harcıyoruz, özellikle şu an içerisinde bulunduğumuz zorlu ekonomik şartlarda."

"Ancak kurallar bu şekilde. Kişisel olarak ben, hâlâ F1'e Toro Rosso olarak giriş yaptığımız günleri hatırlıyorum, Red Bull Technology'den bir yaşındaki bir aracı almıştık ve şu anki paranın üçte biri ile yarışıyorduk."

Tost aynı zamanda, FIA'nın fotoğraflar veya diğer "ters mühendislik" teknikleriyle araçların kopyalanmasının önüne geçme planı hakkında da konuştu.

"Takımların diğer araçların fotoğraflarını çekmesinin önüne geçemezsiniz." diyen Tost ekledi: "Bu da F1 kadar eski olan bir şey. Şu anda, bu özel fren kanallarına geri gelirsek, tabii ki de fotoğrafları içeriden çekemezsiniz, fren soğutma kanallarının tüm küçük parçalarını pistte gözlemleyemezsiniz."

"Bu da fotoğrafları yapmamız için bu parçaları almamız gerektiği anlamına geliyor ve şu anda durum, bunun kurallara uygun olup olmadığıyla, fikri mülkiyet haklarını ihlal edip etmediğinizle alakalı. Ancak kararı verecek kişi ben değilim. Bunun cevabını Uluslararası Temyiz Mahkemesi'nin vermesi gerekecek."