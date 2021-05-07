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Formula 1 Haberler

Tost: "F1 bütçe sınırlamalarındaki değişiklikler düzgün şekilde yapılmalı"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

AlphaTauri Formula 1 patronu Franz Tost, geçen hafta ihlal halinde sportif cezalar verilmesine karşı çıkmalarının ardından, finansal kurallardaki değişikliklerin “uygun şekilde” yapılması gerektiğini söyledi.

Tost: "F1 bütçe sınırlamalarındaki değişiklikler düzgün şekilde yapılmalı"

2021 sezonu Formula 1'in yeni bütçe sınırı ve finansal düzenlemeler altında mücadele ettiği ilk yıl olma özelliği taşıyor ve her takım yıl boyunca en fazla 145 milyon dolar harcayabiliyor.

Finansal regülasyonlar, bu kuralın ihlal edilmesi durumunda, ihlal eden takıma finansal cezalar ve 'ufak' sportif kuralları cezaların verileceğini söylüyor.

Ancak geçen hafta, prosedürlerin ihlal edilmesi halinde sportif cezalar verilmesine yönelik bir oylama yapıldığı ve bu oylamada AlphaTauri, Red Bull ve Ferrari'nin buna karşı çıktığı öğrenildi.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, buna destek vermeden önce daha fazla netlik istediğini belirtti, fakat sportif cezalara karşı olmadığını dile getirdi.

AlphaTauri takım patronu Tost ise cuma günü yaptığı açıklamada Binotto'nun yorumlarını destekledi ve şimdi önerilen değişiklikler hakkında detay vermenin FIA'nın sorumluluğu olduğunu dile getirdi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Autosport'a konuşan Tost, AlphaTauri'nin tutumuyla ilgili şunları söyledi: “Oldukça açık bir şey. Sezon içerisinde bir değişiklik yapılıyor ve istediğimiz şey sadece biraz açıklama. Şimdi FIA'nın bunu yapmasını bekliyoruz."

“Bu gerçekleştiği zaman nasıl devam edeceğimize karar vereceğiz.

“Şimdi burada ayrıntılara girmek istemiyorum çünkü bildiğiniz üzere bunlar gizli konular."

"AlphaTauri, hepinizin bildiği üzere kesinlikle bütçe sınırına veya maliyetlere kısıtlamaya yönelik herhangi bir değişikliğe karşı değil."

“Fakat bu, doğru bir şekilde yapılmalı ve FIA'nn bununla ne amaçladığını ayrıntılı olarak tanımlamamız gerekiyor."

“Bu nedenle, bu konuda bir açıklama talep ettik.”

Mali konularda yapılacak değişiklikler, takımlar ve FIA arasında önümüzdeki haftalarda gerçekleştirilecek görüşmelerde tartışılmaya devam edecek.

Şu anda takımların tartıştığı konulardan bir tanesi, finansal düzenlemelerin dışında olan harcamalara sınır getirmek ve şu anda bir pilot maaş sınırı var.

Değişimi destekleyen isimlerin başında gelen Tost, cuma günü yaptığı açıklamada "her iki sürücü için de toplam 30 milyonluk bir sınıra sahip olmanın iyi bir başlangıç noktası olacağını'' söylemişti.

Tost, "Bu, tartışılmaya devam ediyor ve her zaman olduğu gibi çeşitli ekiplerin ne kadar finansal kaynağa sahip olduğuna ve hangi yöne gideceğimize bağlı olacak." dedi.

Tost'un önerisi, Aston Martin takım patronu Otmar Szafnauer tarafından desteklendi ve o da maaşların "bu civarda olması gerektiğini" söyledi.

Gunther Steiner ise bir sayı ortaya atmadan önce "daha fazla iş yapılması gerektiğini" belirtti.

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Seri Formula 1
Editör Luke Smith

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