Tost: "F1 aracını sürmenin zorluğunu küçümseyen tek kişi Tsunoda değil"

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AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, Pierre Gasly tarafından açık şekilde mağlup olduğu 2021 sezonunun ardından, takımda kalmaya devam ediyor ve bu yıl kendisinden beklentiler çok daha yüksek olacak.

Geçen yılın sonuna doğru performans anlamında bir adım ileri giden Tsunoda, iyi performans göstermek için kış arasında çok çalışacağını ve fiziksel olarak kendisini geliştirmeye odaklanacağını belirtmişti.

Japon sürücü, gridin en kısa boylu sürücüsü ve geçmişte diğer sürücüler kadar fiziksel hazırlık yapmadığını kabul etmişti.

AlphaTauri'de, genç sürücülerle çalışma konusunda büyük bir deneyimi olan takım patronu Franz Tost, Tsunoda veya diğer genç sürücülerin, F1'in getirdiği zorlukları hafife aldığını belirtti.

Tost, "Formula 1 aracını sürmenin fiziksel olarak ne kadar zor olduğunu hafife alan tek sürücü Yuki değil."

"Aslında bu, Formula 1 aracını ilk kez süren tüm genç sürücüler için geçerli olan bir şey çünkü tamamen farklı bir boyut."

"Formula 1'e geldiklerinde onlara hep 'Şimdi işin zor kısmı başlıyor. Daha önce yaptığın her şey bir ana okulunda olmak gibiydi. Şimdi gerçek anlamda çalışmaya başlayacaksın ve disipline ihtiyacın olacak' diyorum."

"Onları ne kadar çok zorlar ve doğru yönde götürürseniz, o kadar başarılı performans sergilerler. Yuki de geçen yıl gözle görülür şekilde iyileşti."

"Başlangıçta fiziksel anlamda zorlukları olan tek kişi o değildi. Formula 1'de, frenleme ve viraj almayla ilgili G kuvvetleri çok yüksek ve Formula 1'e yeni gelen sürücüler arasında fiziksel anlamda sorunu olmayan tek bir sürücü dahi hatırlamıyorum. Bütün bunlar için özel bir eğitim programı gerekiyor."

"10 veya 15 yıl önce daha kolaydı çünkü şampiyonadaki ilk yarışınız öncesinde çok fazla test yapabilirdiniz. Şimdi pilotların spor salonlarında daha fazla vakit geçirmesi gerekiyor. Ayrıca araçların hızı hiç bu kadar yüksek olmamıştı."

"Yuki tüm bu zorlukları zaten anlamış durum. Bu yüzden kışın çok çalıştı ve iyi şekilde hazırlandı. Fiziksel anlamda geçen yıla göre daha üst bir seviyede." dedi.

Franz Tost, Team Principal AlphaTauri Fotoğraf: Red Bull Content Pool