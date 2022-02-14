Tost: "F1 2022 araçları, yüksek hızlı virajlarda, öndeki aracı takip etmekte zorlanabilir"

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FIA, araçların birbirleriyle daha iyi mücadele edebilmesine yardımcı olmak amacıyla bu sezon için tamamen yeni düzenlemeler getirmişti. Artık aracın yere basma gücünün büyük kısmı kanatlar tarafından değil, aracın zemin kısmından üretiliyor.

Formula 1 böylelikle araçların ürettiği kirli havanın azalmasını ve sürücülerin birbirlerini daha yakından takip edebilmesini ümit ediyor. Fakat Tost'un bu konuda şüpheleri var.

Tost, yaptıkları analizlerin ardından özellikle yüksek hızlı virajlarda, öndeki araçlara yakından gitmenin epey zor olabileceğini söylüyor.

AT03'ün lansmanında konuşan Tost, ”Yavaş ve orta hızlı virajlarda araçların birbirine daha yakın olacağını düşünüyorum."

“Yüksek hızlı virajlarla alakalı ise bazı şüphelerim var. Çünkü bu geniş araçlar ve büyük lastiklerle, araçların arkasında her zaman kirli hava oluyor."

"Bu nedenle de önceki takip etmenin pek de kolay olacağını sanmıyorum. İlk testten sonra bekleyip görmemiz gerekiyor." dedi.

AlphaTauri AT03 Fotoğraf: AlphaTauri

Geçmişte kurallar ne zaman değişse, bundan büyük takımlar faydalanmıştı.

Bu yıl bütçe sınırıyla beraber bu durumun değişip değişmeyeceği sorusuna Tost, "Bütçe sınırının bir etkisi olacağını düşünüyorum çünkü bu yıl beş milyon dolar daha düşük olacak."

"Bunun bir fark yaratacağını düşünüyorum ama büyük takımlar, geçen yılın yaz aylarına kadar daha fazla sayıda insandan faydalanabildikleri için elbette avantajlı oldular."

"Özellikle simülasyon araçlarını kullanarak, daha fazla Ar&Ge çalışma yapabildiler ve kendileri için en iyi çözümü bulmak adına birkaç farklı tasarım felsefesi deneyebildiler."

"Bu nedenle en iyi takımların hâlâ bir avantajlı olduğu bir durum söz konusu olabilir. Fakat en iyi takımlarla gridin geri kalanı arasındaki fark, çok daha az olmalı."

"Şimdi tüm araçların birbirine çok daha yakın olması bekleniyor. Bu yeni araçlarla beraber, pist üstünde daha fazla aksiyona ve daha yakın bir gride sahip olmalıyız. Bu da seyirciler için mücadeleyi daha heyecanlı kılacak."

"Bununla beraber, bütçe sınırının tam etkisini ancak 2023'te, yani bütçe daha da azaldığı zaman göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü bu noktada hiçbir takımın avantajı olmayacak ve herkes bütçe sınırı içinde kalmaya özen göstermek zorunda kalacak."

"Geçen yıl bütçe sınırı bizim için kesinlikle endişe verici değildi çünkü bunun çok altındaydık. Fakat yeni araçların önceki yıllardan çok daha pahalı olduğu ortada. Bu, tüm takımların bütçe sınırı içerisinde kalmasını zorlaştıracak. Fakat aynı zamanda araçları performans anlamında birbirlerine yaklaştırmaya da yardımcı olacak. Bu açıdan bence çok olumlu." dedi.

AlphaTauri AT03 Photo by: AlphaTauri

Merak edilen bir diğer soru ise güç düzeninin değişip değişmeyeceği gibi görünüyor.

Tost, bu konuda ise şöyle diyor: "Şu anda bunu cevaplamak zor çünkü tamamen yeni teknik düzenlemeler var."

"Tüm takımlar bu yeni nesil araçlarla her şeye sıfırdan, tamamen boş bir sayfayla başlıyorlar. Her şey yönetmeliklerle oldukça kısıtlanmış olsa da, bir takımın çok özel bir çözüm bulması ve dolayısıyla da performans avantajına sahip olması mümkün."

"Takımların nerede olacağını tahmin etmek kolay değil çünkü mekanikerden aerodinamik tarafa kadar her şey çok yeni. Fakat şahsen araçların birbirlerine daha yakın olmasını umuyorum. Gerçekçi olursak, AlphaTauri'nin ne kadar iyi performans gösterdiğine dair sadece ilk testten sonra iyi bir fikrimiz olacak. Daha iyi bir tablo içinse, iki veya üç yarış sonrasını beklememiz gerekecek."

Honda'nın spordan çekilmesiyle beraber artık Honda motorlarının adı Red Bull olacak.

Bu tarafta değişen bir şey olup olmayacağı sorusuna Tost, "Büyük bir değişiklik olmasını beklemiyorum. Umarım Honda, orada harika bir iş çıkarmıştır ve böylelikle performans, geçen yılki kadar iyi olur. En büyük değişiklik güç ünitesinin kullandığı yakıt olacak. Bu yıl %10 etanol olacak. Bu, biraz araştırma süresi ve güç ünitesinde çeşitli değişiklikler yapılmasını gerektiriyor. Umarım performans seviyesi, geçen yıl Honda'dan aldığımız kadar yüksek olur." cevabını verdi.

AlphaTauri AT03 Fotoğraf: AlphaTauri