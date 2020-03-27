Tost: "ESpor bize para kazandırmıyor"

Pazar akşamı, Motorsport Games ve Veloce tarafından yapılan #NotTheBahGP ve F1'in resmî yarışı Sanal Grand Prix yarışları, tüm platformlarda 600.000 kişi tarafından izlenmişti.

Pazar akşamında yapılan iki yarışın da gözdesinin Lando Norris olduğu konusunda hiçbir şüphe yok

Özellikle Formula 1 pilotu Lando Norris'e olan ilgi büyüktü ve diğer F1 pilotlarının da çok sayıda takipçisi ile destekçisi vardı.

Fakat AlphaTauri, her iki yarışa da Pierre Gasly ya da Daniil Kvyat olmadan çıktı.

Konu hakkında konuşan takım patronu Franz Tost ikilinin yarışa katılamamasının farklı sebepleri olduğunu belirtti. Tost, F1 ESpor'a ise ilgi duymadığını kabul eti.

Tost, "Yarışı seyretmedim çünkü ORF Sport+'a sahip değilim."

"Açıkçası bu, benim dünyam değil. Bunu itiraf etmeliyim. Motor sporlarını, motor sporları yapan şey hakkındaki fikrim oldukça farklı."

"Ancak bugünün gençleri onunla ilgileniyor ve zaten kendi e-ekibimiz var. İki yıl önce şampiyonada birkaç yarış kazandık ve şampiyonluk için iyi şekilde mücadele ediyorduk."

"Gelecekte sponsorlarımız için ilginç olabilecek bir pazar. Ayrıca genç taraftarların motor sporlarına daha fazla ilgi duymasını sağlayabilir."

"Ancak şu anda maliyetlerimizi ancak karşılıyoruz."

"Aslında sanal yarış hakkında pilotlarımızla konuştuk. Telefonla onları aradım ve katılmak isteyip istemediklerini sordum. Sonuç olarak istemediler."

"Pierre simülatör yarışlarına katılıyor, ancak o yarışta yer alabilmek için ihtiyaç duyacağı ekipman şu anda kaldığı Dubai otelinde yok ve Dany de bundan hoşlanmıyor." dedi.

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