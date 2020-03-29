Tost: "En azından 10 ila 15 yarış yapmalıyız"

2020 Formula 1 sezonunun iptal edilmesi ya da bazı yarışların takvimden düşmesi, takımların elde ettiği gelirleri etkiliyor.

Takımlar ödül parasını, düzenlenen yarış sayısına ve sezonu bitirdikleri yere göre alıyorlar.

Aynı zamanda takımlar, yarışlar düzenlenmese bile çalışanlara ve pilotlara para ödemek zorunda kalıyorlar. Çünkü sözleşmelerde bununla ilgili herhangi bir madde bulunmuyor.

Bunu telafi edebilmek için, 2021 teknik düzenlemelerinin gelecek yıla ertelenmesine karar verildi ve gelecek yıl bu yılla aynı şasiler kullanılacak.

Ancak AlphaTauri takım patronu Franz Tost, bu önlemlerin yeterli olmayacağından şüpheleniyor.

Motorsport-magazin.com'a konuşan Tost, “Alınan tüm önlemler, bu yıl en az 10-15 yarış gerçekleşirse yardımcı olacaktır."

"Daha az yarış varsa ya da hiç yarış yoksa, giderlerimizi telafi edemeyiz."

"Bu yüzden takımların bir araya gelip daha ciddi önlemleri tartışması gerekiyor. Yani artık parçaların gelişimini dondurmak yeterli değil."

"Her şey, Formula 1'in hayatta kalmasıyla ilgili olacak. Şimdiye kadar, tüm bunlar bir varsayım olarak görünüyor, ama iş o noktaya gelebilir."

"Avustralya, Bahreyn, Vietnam ve Çin için artık ödeme almayacağız. Bunlar çok ciddi kayıplar. Yarış iptal edildiğinde birkaç milyon kaybediyoruz." dedi.

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