Tost, De Vries'e sahip çıktı: "Vettel de çaylakken çok hata yapardı!"

Tam zamanlı kariyerine beklentileri karşılayamayarak başlayan De Vries, bir diğer çaylak Logan Sargeant ile birlikte puan alamayan tek pilot konumunda.

Her şeye rağmen De Vries'i savunan Tost, geçmişte Sebastian Vettel gibi şampiyonların da zor çaylak sezonları geçirdiğini söylüyor.

Tost, "Her zaman söylediğim gibi, [çaylaklar için] bir öğrenme süreci ve bir kaza dönemi oldukça normal. Kaza yapmayan pilotlar sınırlarını da öğrenemezler."

"Bu onlara vermeniz gereken bir kredi, aksi takdirde iş yapamazlar."

"Kaza yapmayan hiçbir sürücü yoktur. Sebastian'ın [Vettel] ilk yarışlarını hatırlıyorum, çoğu zaman ilk turu ön kanadı olmadan tamamlardı."

"Her zaman söylediğim gibi, eğer bir çaylak Formula 1'e geliyorsa, burada neler olup bittiğini anlamak için en az üç yıla ihtiyacı vardır." dedi.

Nyck de Vries, AlphaTauri Photo by: Red Bull Content Pool