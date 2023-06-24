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Tost: "De Vries'e sadece zaman lazım"

AlphaTauri patronu Franz Tost, Nyck de Vries'in yarışlar ve şampiyonluklar kazanabilecek potansiyelde olduğundan emin.

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Nyck de Vries, AlphaTauri AT04

Nyck de Vries, bu sezon henüz puan alamayan iki sürücüden biri olarak öne çıkıyor ve performansı beklentileri pek karşılayamadı.

Hollandalı pilotun sezon sonunda koltuğunu Liam Lawson'a kaybetme ihtimali epey yüksek.

Fakat AlphaTauri takımının yöneticisi Franz Tost, Hollandalı pilotu destekliyor ve ilerleme kaydedeceğinden şüphe duymuyor.

Tost, "Her zaman söylemişimdir, günümüzde sürücülerin Formula 1'de yarışmaya başlama süreci daha zor."

"Neden mi? Çünkü sezon başında tanımadıkları pistlerde yarışıyorlar."

"Nyck, Melbourne'daki pisti, Suudi Arabistan'daki pisti, Miami'deki pisti bilmiyordu ve Bakü'de sprint yarışı yapıldı. Tek antrenman seansından hemen sonra sıralama turları gerçekleşti."

"Sonuç olarak, bir sürücünün Formula 1'e adapte olması çok zor."

"Nyck'e, odaklanması ve kendine güvenmesi gerektiğini söyledim, çünkü hepimiz onun iyi bir iş çıkarabileceğini biliyoruz. Formula 3 ve Formula 2'de zaferler elde etti, Formula E'de dünya şampiyonu oldu."

"Bu sonuçlar, De Vries'in yarışları ve şampiyonlukları nasıl kazanacağını bildiği anlamına gelir."

"Sadece kendine güvenmesi ve takımımızın da ona iyi bir araç sağlaması gerekiyor." dedi.

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