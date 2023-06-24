Tost: "De Vries'e sadece zaman lazım"
AlphaTauri patronu Franz Tost, Nyck de Vries'in yarışlar ve şampiyonluklar kazanabilecek potansiyelde olduğundan emin.
Nyck de Vries, bu sezon henüz puan alamayan iki sürücüden biri olarak öne çıkıyor ve performansı beklentileri pek karşılayamadı.
Hollandalı pilotun sezon sonunda koltuğunu Liam Lawson'a kaybetme ihtimali epey yüksek.
Fakat AlphaTauri takımının yöneticisi Franz Tost, Hollandalı pilotu destekliyor ve ilerleme kaydedeceğinden şüphe duymuyor.
Tost, "Her zaman söylemişimdir, günümüzde sürücülerin Formula 1'de yarışmaya başlama süreci daha zor."
"Neden mi? Çünkü sezon başında tanımadıkları pistlerde yarışıyorlar."
"Nyck, Melbourne'daki pisti, Suudi Arabistan'daki pisti, Miami'deki pisti bilmiyordu ve Bakü'de sprint yarışı yapıldı. Tek antrenman seansından hemen sonra sıralama turları gerçekleşti."
"Sonuç olarak, bir sürücünün Formula 1'e adapte olması çok zor."
"Nyck'e, odaklanması ve kendine güvenmesi gerektiğini söyledim, çünkü hepimiz onun iyi bir iş çıkarabileceğini biliyoruz. Formula 3 ve Formula 2'de zaferler elde etti, Formula E'de dünya şampiyonu oldu."
"Bu sonuçlar, De Vries'in yarışları ve şampiyonlukları nasıl kazanacağını bildiği anlamına gelir."
"Sadece kendine güvenmesi ve takımımızın da ona iyi bir araç sağlaması gerekiyor." dedi.
Son Haberler
Resmi: Marquez, sakatlığı yüzünden Assen yarışından da çekildi!
Resmi: Marquez, sakatlığı yüzünden Assen yarışından da çekildi! Resmi: Marquez, sakatlığı yüzünden Assen yarışından da çekildi!
Tsunoda: "Üst düzey bir takıma katılmak isterim"
Tsunoda: "Üst düzey bir takıma katılmak isterim" Tsunoda: "Üst düzey bir takıma katılmak isterim"
Wolff: "Schumacher'in bizimle olması harika"
Wolff: "Schumacher'in bizimle olması harika" Wolff: "Schumacher'in bizimle olması harika"
Vinales, Salom'un motosikletini merhum sürücünün ailesine hediye etti
Vinales, Salom'un motosikletini merhum sürücünün ailesine hediye etti Vinales, Salom'un motosikletini merhum sürücünün ailesine hediye etti
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.