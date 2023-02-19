Tost: "De Vries, kendisini Verstappen ile karşılaştırmamalı"
Nyck de Vries 2023'te F1 gridinde vatandaşı ve arkadaşı Max Verstappen'e katılacak, ancak AlphaTauri patronu Franz Tost, De Vries'in kendisini iki kez Dünya Şampiyonu olan Verstappen ile kıyaslamamasını umuyor.
De Vries, iki kez Dünya Şampiyonu Verstappen'den sonra griddeki ilk Hollandalı olacak.
AlphaTauri'nin 2023 F1 aracının lansmanında, iki Hollandalı pilot arasında karşılaştırma yapılma olasılığı konusunda De Vries'in yeni patronu Tost'a soru yöneltildi.
Tost, çaylak pilotun bu konuyu düşünmekten kaçınmasını umuyor.
Tost, "O sadece araca binip mümkün olan en iyi işi yapmalı. Daha sonra sonuçlar gelecektir."
"Eğer kendisini Max ile kıyaslarsa, işleri zorlaşacaktır. Max'in çok ama çok deneyimli olduğunu unutmamalıyız. İnanılmaz doğal hıza sahip ve inanılmaz yetenekli bir pilot."
"Yapabileceğiniz en kötü şey, kendinizi Formula 1 alanındaki en iyi mühendislerle birlikte çalışan Red Bull Racing gibi harika bir ekiple ve sahip oldukları tüm kaynaklarla çok özel bir ortamda olan Max Verstappen ile kıyaslamak olur." dedi.
Tost, 2022 İtalya Grand Prix'sinde Williams adına, hasta olan Alex Albon'un yerine yarışan De Vries'in F1'deki ilk tam zamanlı sezonuna hazırlanırken kendi yeteneklerine odaklanmasını istiyor.
Tost, "Nyck sadece, aracımızda mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olmalı."
"Umarım ona hak ettiği gibi bir araç sunabiliriz, özellikle de sıralama turlarında Q3'e girmesini ve mümkün olduğunca çok puan almasını sağlayabiliriz."
"O zaman hedefine, amaçlarına ulaşacak ve gerisini göreceğiz." dedi.
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