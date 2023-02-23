Tost: "De Vries ilk yarıştan itibaren güçlü olacak"

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De Vries geçen sezon 2022 Williams, Mercedes ve Aston Martin araçlarını denedi ve ayrıca 2021 Alpine ile birkaç tur attı.

Tost, Hollandalı pilotun F1'de yaptığı testlerin ve diğer serilerde elde ettiği deneyimin, Abu Dhabi testinde kendilerine epey yardımcı olduğunu ve böylelikle araçtaki bazı sorunları daha iyi anladıklarını dile getirdi.

Tost, "Nyck de Vries gerçekten iyi bir iş çıkarıyor."

"Çok deneyimli. 28 yaşında olduğunu, pek çok yarış ve şampiyonluk kazandığını görebiliyor ve hissedebiliyorsunuz."

"F1'e hemen adapte olabileceğini düşünüyorum. İlk sıralama turlarından itibaren iyi performans göstermesini bekliyorum."

"Elbette yeni bir sürücü takıma geldiğinde, eğer daha alt kategorilerden gelen genç bir sürücü değilse, beraberinde bazı geri bildirimler, bazı fikirler getirir. Nyck açısından baktığımızda, geçen yıl birçok takım ve birçok araçla çalıştığı için şanslıydık."

"Mühendislerimizin onun tarafından iyi geri bildirimler aldığını düşünüyorum, özellikle de çok fazla tur attığı ve araçtan çok şikayetçi olduğu Abu Dhabi testinden sonra! Tüm bu şikayetler, mühendisler için önemli bir uyarı oldu."

"Umarım ona istediği performansı göstermesini sağlayacak bir araç sunabiliriz." dedi.

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04 Photo by: Red Bull Content Pool

De Vries'in katıldığı testin sonuçlarını açıklaması istendiğinde Tost şunları söyledi: "Uzun bir yapılacaklar listesi ortaya çıktı ve çok hoşuma gitti! Gerçekten çok komikti çünkü mühendisler çözümlerimizin iyi olduğunu iddia etmek istediler ve ben de onlara 'takımlar şampiyonasında nerede olduğumuza bakın' dedim."

Tost, De Vries'in çalışma şeklinden etkilendiğini açıkça belirtti.

"Profesyonel tutumu, disiplini, simülatörle ilgili geri bildirimleri çok iyi. Çalışma yöntemleri konusunda iyi fikirleri var. Buradaki testten sonra da kendisinden pek çok katkı almayı bekliyorum."

"Kendisini bir çaylak gibi hissetmemeli. Çünkü daha önce de belirttiğim gibi Nyck çok deneyimli. Her kategoride yarışlar ve şampiyonluklar kazandı. Bizim için gerçekten çok önemli."

AlphaTauri teknik direktörü Jody Egginton da Hollandalı pilotun şimdiden değerli bilgiler sunduğunu dile getirdi.

Egginton, "Nyck, F1 yarışlarında nispeten yeni olmasına rağmen, diğer şampiyonalarda çok fazla deneyimi ve başarısı var. Aynı zamanda rakiplerimizin araçlarıyla ilgili deneyimi de var."

"Yani çok fazla bilgi birikimi var. Tüm bunları sindirmek zaman alıyor, bu yüzden mühendisler olarak onunla konuşmak, düşüncelerinin ne olduğunu anlamak ve bu deneyimi kullanmak için mümkün olan tüm fırsatları değerlendiriyoruz."

"Eğer elimizde genç bir çaylak sürücü olsaydı, o zaman çok farklı bir senaryo olurdu. Dolayısıyla bu bizim için harika bir fırsat." dedi.