Tost: "De Vries ile yollarımızı ayırma kararı çok zordu"
AlphaTauri patronu Franz Tost, Nyck de Vries ile yollarını ayırma kararı almanın hiç de kolay olmadığını söylüyor.
AlphaTauri ile sadece 10 yarışa katılan Nyck de Vries'in kontratı, geçtiğimiz hafta resmen feshedildi ve yerine Daniel Ricciardo getirildi.
De Vries şimdiye kadar tek bir puan dahi alamamıştı ve bundan ötürü takımdan ayrılacağı yönünde iddialar vardı.
AlphaTauri'nin patronu Franz Tost, Hollandalı sürücünün Formula 1'de yarışmak için hazır olmadığını düşünüyor.
Macar yayın kuruluşu Formula.hu'nun aktardığına göre Franz Tost şunları söyledi: "Nyck'e gerçekten sempati duyuyorum."
"Nyck harika bir insan ve inanın bana bu çok ama çok zor bir karardı. Sonuçta o hem Formula 2 hem de Formula E'de şampiyonluğa ulaştı."
"Fakat Formula 1'in son yıllarda dramatik şekilde değiştiğini söylemeliyim. Bu da genç bir sürücünün Formula 1'e geldiğinde profesyonelleşmiş olması gerektiği anlamına geliyor."
"Bununla ne demek istiyorum? Bir sürücünün Formula 1'de yarışmadan önce özel testlerde yaklaşık 5000 kilometre yol kat etmesi gerekiyor. Nyck için sezon başında bazı testler düzenledik ama bunlar yeterli değildi."
"Nyck sezon başında bilmediği pek çok pistte - Suudi Arabistan'da, Miami'de, Melbourne'de - yarışmak zorunda kaldı. Bakü'de sprint yarışı vardı, sıralama turlarına hazırlanmak için elinde sadece bir antrenman seansı vardı. Bu koşullarda ilk kez yarışan bir pilotun iyi bir sonuç elde etmesi çok zor. Formula 1 şu anda çok rekabetçi ve şampiyonadaki yerini hak etmeyen tek bir sürücü bile yok."
"Sonuç olarak De Vries ile yollarımızı ayırma kararını verirken sezonun ikinci yarısında takımı nelerin beklediğini göz önünde bulundurduk."
"Nyck yaz tatilinden sonra yarışmamız gereken pistlerin çoğunu bilmiyor, bu da çok ciddi bir dezavantaj. Daniel Riccardo tüm bu pistleri biliyor, bu yüzden onu takıma almaya karar verdik."
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