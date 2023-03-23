Tost: "De Vries daha çok gelişecek"
AlphaTauri patronu Franz Tost, Nyck de Vries'ın sezon ilerledikçe daha iyi hale gelmesini bekliyor.
AlphaTauri, Pierre Gasly'nin Alpine'e katılmasının ardından Nyck de Vries ile anlaştı ve artık Yuki Tsunoda'nın yanında Hollandalı pilot var.
Mercedes'in son yıllardaki yedek pilotu olan De Vries, ilk iki yarışta Tsunoda'nın gerisinde kaldı fakat takım patronu Franz Tost durumu tersine çevireceğinden şüphe duymuyor.
Tost, "Nyck hâlâ öğrenme sürecinde."
"Pilotlarımız yetenekli isimler, her ikisi de yarışlar ve şampiyonluklar kazanabileceklerini kanıtladılar. Amacımız onlara rekabetçi bir araç vermek."
"Araçla ilgili sorunlar var ve Nyck'in sorunları da bunlarla bağlantılı. Formula 1'de ilk kez yarışmak kolay değil ama araç size sorun yarattığında bu durum daha da zorlaşıyor."
"Hızlı bir araçla başarılı olacağından hiç şüphem yok. Biz de bunun için çabalayacağız."
"AT04'ün ana sorunu yere basma kuvvetinin olmaması. Bu nedenle araç frenlemede denge problemleri yaşıyor, arka lastikler aşırı ısınıyor, apekste kayıyor ve çekiş kaybediyor."
"Aracın daha hızlı gitmesi için yapmamız gereken çok şey var ama asıl önemli olan aerodinami." dedi.
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