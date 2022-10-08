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Tost: "De Vries, AlphaTauri için en iyi seçimdi"

AlphaTauri takım patronu Franz Tost, Nyck de Vries'ın gösterdiği performanstan ötürü kendileri için en iyi seçim olduğuna inanıyor ve anlaşmadan ötürü duyduğu mutluluğu dile getiriyor.

Ronald Vording
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Çeviren:
Ezel Tan
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Tost: "De Vries, AlphaTauri için en iyi seçimdi"
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Bugün itibariyle uzun süredir konuşulan bir anlaşma tamamlandı ve Pierre Gasly, 2023 için Alpine'de yarışacağını açıkladı.

Kendisinden boşalan AlphaTauri koltuğuna ise Hollandalı pilot Nyck de Vries geçecek.

Bazıları De Vries'ın AlphaTauri'ye katılmasında Max Verstappen'in desteğinin önemli olduğunu söylüyor ancak Franz Tost, 27 yaşındaki sürücünün ortaya koyduğu performansla koltuğu fazlasıyla hak ettiğini söyledi.

Tost, "Neden Nyck'i seçtik? Çünkü o hızlı! Max'in tavsiyesine gerek yoktu, Nyck'in başardıkları başlı başına yeterliydi."

"Onu geçmişten tanıyorum, aslında karting günlerinden beri dostuz. Yanılmıyorsam 2011'de hem Avrupa şampiyonu hem de dünya şampiyonu oldu. Ondan sonra, yarıştığı diğer tüm serilerde çok başarılı oldu."

"Formula Renault'da, GP3'te, Formula 2'de kazandı ve hatta Formula E'de de dünya şampiyonu oldu. Bana göre çok saygın bir sürücü ve Formula 1'de olmayı hak ediyor."

"Onu araçta görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Tost, Monza'da Alex Albon'un yerine piste çıkıp, güçlü bir izlenim bırakmasının De Vries seçiminde önemli rol oynadığını ancak bunun öncesinde de listelerinde olduğunu söylüyor..

"O hafta sonunun elbette çok büyük bir etkisi oldu. Orada Formula 1'e yönelik potansiyelini de gösterdi. Harika bir iş çıkardı ve hiç hata yapmadı, dolayısıyla bizim için çok kolay bir seçim oldu."

"Yani evet Monza önemliydi ama birdenbire her şeyi değiştirmedi. Ondan önce de Nyck radarımızdaydı ve aslında bir tür yapboz gibiydi."

"Bunda diğer sürücülerin takımlarından ayrılmalarına neden olan özel koşulların payı vardı. Red Bull Racing'in 2024'te Pierre Gasly ile yarışmama kararının da öyle."

"Tüm bunlar bizi bu duruma getirdi ve Nyck'in en iyi seçim olduğuna inandık. Her şeyden önce takıma iyi uyum sağlayacağını düşünüyoruz."

Red Bull'da iki Hollandalı

De Vries'ın takıma gelmesinin ardından Red Bull, genç sürücü yetiştirmek yerine arka arkaya ikinci kez farklı programlarda yetişmiş bir isimle anlaştı.

Tost, "Elbette Red Bull'un gençlerine, yani Lawson, Iwasa ve Hauger'a baktık. Fakat hepsinin deneyime ihtiyacı var. Bu sürücülerin her binin en az bir ya da iki yıl daha kendi serilerinde yarışmaları gerekiyor ve o zaman geleceğin ne getireceğini göreceğiz."

"Ayrıca Colton Herta ile de konuştuk, ancak süper lisansı yoktu ve FIA, ona bir lisans vermek istemedi. Haliyle bizim için bir seçenek olmadığını hemen anladık."

"Pazarlama açısından Herta, AlphaTauri'nin Amerika pazarındaki varlığı için de cazip olurdu. Ancak bu seçenek mümkün değildi ve bu nedenle hızlı şekilde başka bir değerlendirme yaptık." dedi.

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