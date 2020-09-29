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Formula 1 / Son dakika

Tost: "Daha iyi bir sonuç almayı beklemiştik"

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Tost: "Daha iyi bir sonuç almayı beklemiştik"
Ekleyen:
, Editör

AlphaTauri patronu Franz Tost, Daniil Kvyat ve Pierre Gasly'nin Rusya'da daha iyi bir sonuç almasını beklediklerini kabul etti.

AlphaTauri pilotları Daniil Kvyat ve Pierre Gasly, Rusya GP'yi sırasıyla yedinci ile sekizinci sıralarda tamamladılar.

Ancak ikili genel olarak Esteban Ocon ve Charles Leclerc'ten daha iyi bir tempoya sahip gibi görünüyorlardı.

Tost, "Her iki sürücü de puan kazandı, ki bu bir artı. Ama sekizinci ve dokuzuncu oldular. Oysa daha fazlasını bekliyordum. İlk bölümde mükemmel hıza sahiplerdi. Daniil Kvyat, sertle başladı ve iyi bir hızda gitti ve pit stoplarda dördüncü sıraya yükseldi. Sonra Ocon'un arkasında sıkışıp kaldı ve ne yazık ki onu geçemedi. Esteban yavaş virajlarda biraz daha hızlıydı ve Daniel, DRS'ye rağmen geçiş mesafesine yaklaşamadı."

"Pierre de iyi bir başlangıç ​​yaptı, yedinci sıraya yükseldi ve Leclerc'i geride tuttu, ancak 18. turda lastik değiştirmek için onu pit stopa çağırdık. Bu kadar erken bir pit stop yapıyorsanız, sürücünün trafiğe düşme riski her zaman vardır. Ve öyle oldu. Pierre, Albon'u ve Raikkonen'i geride bıraktı, ancak çok zaman kaybetti, bu yüzden sadece dokuzuncu olabildi."

"Son bölümde Pierre'le vakit kaybetmeden bir pit stop yapmaya çalıştık. Sanal güvenlik aracının daha uzun sürmesini umuyorduk, bu kadar kısa sürmesini beklemiyorduk. Ancak Pierre, yeni lastiklerle Albon ve Norris'i sorunsuz bir şekilde geçerek ve sonunda dokuzuncu oldu. Bu da zaten pitten önce olduğu yerdi. Yarışta olayların nasıl gelişeceğini asla bilemezsiniz."

"Daniil ilk bölümde harika bir iş çıkardı. İkinci bölümde Ocon'un arkasında sıkışıp kaldı ve onu geçemedi. Ama ilk bölümde harika sürdü." dedi.

Sıradaki durak, 2013'ten beri yarışın yapılmadığı Nürburgring olacak.

Tost bununla ilgili şöyle dedi: "Bizi neyin beklediğini hayal etmek zor. Umarım orada kar yağmaz! Nurburgring'de havanın nasıl olacağını asla bilemezsiniz. Ancak orada hava sıcak ve güneşli olabilir."

"Eifel Grand Prix'sini sabırsızlıkla bekliyoruz. Orada büyük bir geçmişe sahip ilginç bir pist var. Umarım hızlı olabiliriz."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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