Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Tost: "COVID, Formula 1 takımlarının 'gözünü açtı'"

paylaşım
yorumlar
Tost: "COVID, Formula 1 takımlarının 'gözünü açtı'"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Scuderia AlphaTauri takım patronu Franz Tost, COVID-19 pandemisinin etkisiyle Formula 1 takımlarının, serinin sürdürülebilir olmayan finansal yapısına dair “gözlerinin açıldığını” söyledi.

021 sezonu için önce 175 milyon dolar olarak hedeflenen bütçe sınırlandırması, geçtiğimiz senenin takvimi çokça değiştikten sonra Formula 1 takımlarının ortak onayıyla 145 milyon dolara düşürüldü.

Bu karar 2020’de F1’in, yarışlara ev sahipliği yapan pistlerden aldığı ücretin ciddi miktarda azalması sonucu, takımlara dağıtılan ödül parası da büyük oranda azaldığından alındı.

Kararın alınmasının bir diğer sebebi ise, yeni teknik regülasyonların bir yıl geriye itilerek 2020 aracının büyük bir kısmının 2021’e taşınmasıydı.

AlphaTauri takım patronu Tost, F1’in karşılaştığı sorunlar takımlar tarafından daha büyük ölçüde anlaşılınca, böyle büyük kararların alınmasını sağlayan işbirliğinin ortaya çıktığını söyledi.

Motorsport.com’a konuşan Tost, “Bütçe kısıtlaması konusunda ise; COVID-19 dolayısıyla yaşanan sorunlar olmasaydı, büyük takımlar harcayabilecekleri para miktarının ilk seneden 145 milyon dolara düşmesini desteklemezdi.”

“Herkes, gelecekte ne kadar zorlanabileceklerini fark etti. Formula 1 takımları nadiren birlikte çalışır, çünkü herkesin kendi çıkarı vardır ve ne yazık ki kimse büyük resmi görmez.”

“Fakat COVID-19'la yaşanan özel durumun birçoklarının gözünü açtığını düşünüyorum, masada basitçe daha az para olduğunu artık anlayabiliyorlar.”

“Daha az paranız olduğunda sadece elinizdeki parayı harcayabilirsiniz. Dolayısıyla bazı meslektaşlarımın fikirlerini biraz değiştirdiklerini düşünüyorum.” dedi.

İlgili İçerik:

F1 2021’de daha normal bir takvime dönmeyi planlıyor. Kasım ayında açıklanan takvime göre, bu sezon 23 yarış olacaktı ve Avustralya, geleneği sürdürerek tekrardan sezonun ilk yarışına ev sahipliği yapacaktı.

Fakat devam eden pandemi koşulları sebebiyle Avustralya’daki yarış şimdiden ertelenirken, Çin GP’si tamamen iptal edildi.

F1, 2021’de 23 yarış düzenleme planından vazgeçmiş değil ve Tost, yakın gelecekte normal bir hale dönmenin F1 için önemini vurguluyor.

2021 takvimine yapılan değişikliklerden önce konuşan AlphaTauri takım patronu, “Bu normal moda dönmemizi çok istiyorum.”

“Tahmin edeceğiniz üzere FOM’un geçen sene öngürdüğümüz kadar parası yok çünkü herhangi bir seyirci olmadığında organizatörler FOM’a eskisi kadar para ödemiyor ve buna karşılık FOM da, iş planımızdaki kadar parayı bize sağlayamıyor.”

“Bu yüzden her şeyi kontrolümüz altına almamızı, seyircilerin yarışlara gelebilmesini, F1’e olan ilginin devam etmesini, 2021’de daha güçlü bir sezon geçirmemizi, gelirlerin olması gerektiğini düşündüğümüz ve iş planımız için hedeflediğimiz seviyeye geri dönmesini diliyorum.” dedi.

Alakalı video

Horner: "Perez artık her alanda çok iyi"

Önceki haber

Horner: "Perez artık her alanda çok iyi"

Sonraki haber

Alfa Romeo, 2021 aracına "C41" adını verecek

Alfa Romeo, 2021 aracına "C41" adını verecek
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar AlphaTauri
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar Bugün

Cem Bölükbaşı, F3 Asya serisinde yarışacak!
F3 F3 / Son dakika

Cem Bölükbaşı, F3 Asya serisinde yarışacak!

Ferrari, 2021 aracının proje kodunda bir rakam atlayacak
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Ferrari, 2021 aracının proje kodunda bir rakam atlayacak

Binotto: "Michael Schumacher, Fiorano'daki ilk testin ardından pist düzeninin değişmesini istedi"
Formula 1 Formula 1 / Nostalji

Binotto: "Michael Schumacher, Fiorano'daki ilk testin ardından pist düzeninin değişmesini istedi"

Mercedes: "DAS'ın kaybını 'telafi' etmeliyiz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes: "DAS'ın kaybını 'telafi' etmeliyiz"

Tost: "COVID, Formula 1 takımlarının 'gözünü açtı'"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Tost: "COVID, Formula 1 takımlarının 'gözünü açtı'"

McLaren MCL35M'nin renk düzenine dair bir ipucu verdi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren MCL35M'nin renk düzenine dair bir ipucu verdi

Honda, 2021'de Mercedes'e kıyasla nerede olacaklarından emin değil
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Honda, 2021'de Mercedes'e kıyasla nerede olacaklarından emin değil

Ralf Schumacher'den Vettel'e: "Bir ineği bir gecede kaplana dönüştüremezsin"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ralf Schumacher'den Vettel'e: "Bir ineği bir gecede kaplana dönüştüremezsin"

Son Haberler

Alfa Romeo, 2021 aracına "C41" adını verecek
F1 Formula 1 / Son dakika

Alfa Romeo, 2021 aracına "C41" adını verecek

Tost: "COVID, Formula 1 takımlarının 'gözünü açtı'"
F1 Formula 1 / Son dakika

Tost: "COVID, Formula 1 takımlarının 'gözünü açtı'"

Horner: "Perez artık her alanda çok iyi"
F1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "Perez artık her alanda çok iyi"

Ferrari, 2021 aracının proje kodunda bir rakam atlayacak
F1 Formula 1 / Özel Haber

Ferrari, 2021 aracının proje kodunda bir rakam atlayacak

Çok Okunanlar

1
F3

Cem Bölükbaşı, F3 Asya serisinde yarışacak!

4s
2
Formula 1

Ferrari, 2021 aracının proje kodunda bir rakam atlayacak

2s
3
Formula 1

Binotto: "Michael Schumacher, Fiorano'daki ilk testin ardından pist düzeninin değişmesini istedi"

19s
4
Formula 1

Mercedes: "DAS'ın kaybını 'telafi' etmeliyiz"

7s
5
Formula 1

Tost: "COVID, Formula 1 takımlarının 'gözünü açtı'"

37 dk

Son Haberler

Alfa Romeo, 2021 aracına "C41" adını verecek
F1

Alfa Romeo, 2021 aracına "C41" adını verecek

Tost: "COVID, Formula 1 takımlarının 'gözünü açtı'"
F1

Tost: "COVID, Formula 1 takımlarının 'gözünü açtı'"

Horner: "Perez artık her alanda çok iyi"
F1

Horner: "Perez artık her alanda çok iyi"

Ferrari, 2021 aracının proje kodunda bir rakam atlayacak
F1

Ferrari, 2021 aracının proje kodunda bir rakam atlayacak

Resmi: Nissany, Williams'ın test pilotu olmaya devam edecek
F1

Resmi: Nissany, Williams'ın test pilotu olmaya devam edecek

Son Videolar

What Abiteboul's Exit Means for Alpine F1's Future 07:56
Formula 1
12 Oca 2021

What Abiteboul's Exit Means for Alpine F1's Future

F1 2021’s runners and riders 01:21
Formula 1
30 Ara 2020

F1 2021’s runners and riders

McLaren dominance in F1: Senna and Prost 01:35
Formula 1
24 Ara 2020

McLaren dominance in F1: Senna and Prost

Abu Dhabi’s young driver F1 test 01:54
Formula 1
18 Ara 2020

Abu Dhabi’s young driver F1 test

Abu Dhabi GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
13 Ara 2020

Abu Dhabi GP grid pozisyonları

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.