Tost: "COVID, Formula 1 takımlarının 'gözünü açtı'"

021 sezonu için önce 175 milyon dolar olarak hedeflenen bütçe sınırlandırması, geçtiğimiz senenin takvimi çokça değiştikten sonra Formula 1 takımlarının ortak onayıyla 145 milyon dolara düşürüldü.

Bu karar 2020’de F1’in, yarışlara ev sahipliği yapan pistlerden aldığı ücretin ciddi miktarda azalması sonucu, takımlara dağıtılan ödül parası da büyük oranda azaldığından alındı.

Kararın alınmasının bir diğer sebebi ise, yeni teknik regülasyonların bir yıl geriye itilerek 2020 aracının büyük bir kısmının 2021’e taşınmasıydı.

AlphaTauri takım patronu Tost, F1’in karşılaştığı sorunlar takımlar tarafından daha büyük ölçüde anlaşılınca, böyle büyük kararların alınmasını sağlayan işbirliğinin ortaya çıktığını söyledi.

Motorsport.com’a konuşan Tost, “Bütçe kısıtlaması konusunda ise; COVID-19 dolayısıyla yaşanan sorunlar olmasaydı, büyük takımlar harcayabilecekleri para miktarının ilk seneden 145 milyon dolara düşmesini desteklemezdi.”

“Herkes, gelecekte ne kadar zorlanabileceklerini fark etti. Formula 1 takımları nadiren birlikte çalışır, çünkü herkesin kendi çıkarı vardır ve ne yazık ki kimse büyük resmi görmez.”

“Fakat COVID-19'la yaşanan özel durumun birçoklarının gözünü açtığını düşünüyorum, masada basitçe daha az para olduğunu artık anlayabiliyorlar.”

“Daha az paranız olduğunda sadece elinizdeki parayı harcayabilirsiniz. Dolayısıyla bazı meslektaşlarımın fikirlerini biraz değiştirdiklerini düşünüyorum.” dedi.

F1 2021’de daha normal bir takvime dönmeyi planlıyor. Kasım ayında açıklanan takvime göre, bu sezon 23 yarış olacaktı ve Avustralya, geleneği sürdürerek tekrardan sezonun ilk yarışına ev sahipliği yapacaktı.

Fakat devam eden pandemi koşulları sebebiyle Avustralya’daki yarış şimdiden ertelenirken, Çin GP’si tamamen iptal edildi.

F1, 2021’de 23 yarış düzenleme planından vazgeçmiş değil ve Tost, yakın gelecekte normal bir hale dönmenin F1 için önemini vurguluyor.

2021 takvimine yapılan değişikliklerden önce konuşan AlphaTauri takım patronu, “Bu normal moda dönmemizi çok istiyorum.”

“Tahmin edeceğiniz üzere FOM’un geçen sene öngürdüğümüz kadar parası yok çünkü herhangi bir seyirci olmadığında organizatörler FOM’a eskisi kadar para ödemiyor ve buna karşılık FOM da, iş planımızdaki kadar parayı bize sağlayamıyor.”

“Bu yüzden her şeyi kontrolümüz altına almamızı, seyircilerin yarışlara gelebilmesini, F1’e olan ilginin devam etmesini, 2021’de daha güçlü bir sezon geçirmemizi, gelirlerin olması gerektiğini düşündüğümüz ve iş planımız için hedeflediğimiz seviyeye geri dönmesini diliyorum.” dedi.

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