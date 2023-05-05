Tost: "Çaylaklarla yarış kazanamazsınız"

AlphaTauri/Toro Rosso, kurulduğu günden bu yana her zaman genç sürücülerin yarıştığı ve Red Bull için yetiştirildiği bir "okul" gibi oldu.

Takımın kuruluşundan bu yana ekibin başında yer alan Franz Tost, sezon sonunda görevinden ayrılacak.

Bu kısmen son yıllarda beklenen performansı bir türlü verememelerinden kaynaklanan bir durum oldu.

Sezon sonunda Tost'tan boşalan görevler Laurent Mekies ve Peter Baier'e devredilecek. İtalyan ekip bu yeni yapı sayesinde çok farklı bir ekip olacak.

F1 Nation podcast'ine konuk olan Tost, İtalyan ekibin çok iyi sonuçlar almasını beklemediğini ima etti. Tost'a göre çaylaklarla başarı elde etmek hiç kolay değil.

Tost, "Takım umarım gelecekte yarış kazanabilir. Genellikle genç sürücülerle çalışıyoruz, hatta bazen her sezon iki yeni sürücüyle yarışıyoruz ve çaylak sürücülerle kazanamazsınız."

Franz Tost, Team Principal, Scuderia AlphaTauri Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bugün ilk dört takım hem teknik olarak hem de sürücü becerisi anlamında o kadar güçlü ki yeni gelen bir sürücünün onları yenmesi imkansız. Sebastian Vettel'in bizim için yarıştığı, yarışlar ve şampiyonluklar kazandığı zamanı hatırlıyorum... Fakat onun bile tıpkı Max Verstappen gibi Formula 1'e alışması birkaç yılını aldı."

"Her zaman sürücülerin gerçekten alışmak için üç yıla ihtiyacı olduğunu söylemişimdir. İlk yıl uçup gider - sürücüler piste gelir, daha önce Formula 3 veya Formula 2'de yarışmış olsalar bile onlar için her şey yenidir."

"Çaylakla kendilerini mümkün olduğunca çabuk kanıtlamak isterler, her zaman zorlar ve hata yaparlar. İkinci yılda durumun farkına varırlar, düşünmeye başlarlar ve üçüncü yılda lastiklerin nasıl çalıştığını, aerodinaminin nasıl işlediğini ve bunu nasıl değiştirebileceklerini anlamaya başlarlar."

"Sadece üçüncü sezonlarının ikinci yarısında ya da dördüncü sezonlarının başlarında yarış galibiyetleri için mücadele etmeye hazır hale gelirler." dedi.