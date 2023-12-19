Tost: "Çalıştığım en iyi sürücüler Vettel ve Verstappen"

Franz Tost, kuruluşundan bu yana Toro Rosso/AlphaTauri takımının patronluğunu yapıyordu ve uzun zamandır devam eden görevi 2023 sezonunun ardından sona erdi.

Tost'a şimdiye kadar çalıştığı sürücüler arasında en iyileri soruldu.

Tost şöyle yanıt verdi: "Elbette Max Verstappen ve Sebastian Vettel. Onlar özel bir izlenim bıraktılar ama diğerlerini de hatırlıyorum."

"Takıma gelir gelmez profesyonel bir yaklaşım sergilediler ve takımla çok yakın çalıştılar. Kendilerini geliştirme biçimlerini sevdim çünkü bu sadece sportif açıdan değil insani açıdan da önemli bir faktör."

"Takımımızda yer alan 17 sürücüden hiçbiri yeteneksiz değildi. Herkesin kendine göre güçlü yönleri vardı, hepsi iyi insanlardı."

"Sebastian ve Max o kadar çok şampiyonluk kazandı ki artık herkes 'Evet, onlar en iyisiydi' diye düşünüyor ve buna itiraz edemezsiniz. Onlar yetenekleri, becerileri ve tutkuları sayesinde en iyileriydi. Bu çok ama çok önemli. Disiplin de öyle. İkisi de çok disiplinliydi."

"Sebastian'ı hatırlıyorum, her şeyle ilgilenirdi; beslenme, antrenman, teknik taraf... Gerçekten her şeyi bilmek isterdi. Diğer sürücülerin tekniğine bakar, neyin o kadar iyi olmadığını, neyi geliştirmeleri gerektiğini tam olarak bilirlerdi. Kendilerine karşı dürüstlerdi."

"Dışarıdakilere söylemiyorlardı ama tam olarak ne üzerinde çalışmaları gerektiğini biliyorlardı. Bu ilerlemeyi izlemek çok ilginçti."