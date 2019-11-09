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Formula 1 / Son dakika

Tost: "Bütçe sınırını etkisini en erken 2023'te görebiliriz"

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Tost: "Bütçe sınırını etkisini en erken 2023'te görebiliriz"
Ekleyen:
, Journalist
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
9 Kas 2019 13:28

Scuderia Toro Rosso'nun patronu Franz Tost, orta gruptaki takımların çoğunun sadece 2023'ten sonra rekabetçi olabileceğini düşünüyor.

Tost uzun yıllardır Toro Rosso'nun patronluğunu yapıyor ve çok sayıda isimle çalışma fırsatı yakaladı. Bu isimlerden bazıları Red Bull Racing'e geçerken, bazıları ise Formula 1'den kayboldu.

Bununla birlikte Toro Rosso şimdiye kadar neredeyse hiç zafer mücadelesi veremezken, Red Bull galibiyetler hatta şampiyonluklar için savaştı.

2021 kurallarıyla düzenli olarak podyuma çıkıp çıkamayacakları sorusuna, "Her takım lideri gibi, 2021'den sonra podyumlar için savaşabilmemizi umuyorum. Fakat durumu gerçekçi olarak değerlendirirseniz, o zaman Toro Rosso gibi gridin ortasında yer alan bir takımın sadece 2023'ten sonra bir şansı olacak."

"Umarım takımlar birbirlerine yaklaşır ancak bunun 2023'ten önce olacağını sanmıyorum.

"İlk üç takım şu anda 2021 aracına çok fazla para harcıyor. Şu noktada yeni aracın gelişimine sınırsız miktarda yatırım yapıyorlar. Geriye dönüp bakarsak, orta gruptaki takımların bütçesinin üç ila dört katına sahipler, bu yüzden 2021’de büyük değişiklikler olmasını beklemiyorum"

"Bütçe sınırı yürürlüğe girdiğinde, en iyi takımların o andan itibaren çalışan sayısını azaltması gerekecek."

"Ancak, daha önce de söylediğim gibi, bu 2023'ten önce olmayacak. Çünkü en iyi takımlar şimdi istedikleri kadar para harcayabilecekleri için, 2021 yılında bir avantaja sahip olacaklar. Araçların gelişim hacmi ve hızı, bütçe ile sınırlanmaya başladığı zaman grid birbirine yaklaşacak."

“Formula 1 sonuç olarak bir eğlence. İnsanlar şovun en önemli şey olduğunu unutuyorlar. F1 teknolojinin etrafında dönüyor ve bu bizim DNA'mız. Ancak ikisi arasında bir orta yol bulmamız gerekir. Onlar vites kutusunun hangi malzemeden yapıldığını, süspansiyonun hangi özelliklere sahip olduğunu umursamıyor. Farklı takımlardaki pilotların birbirleriyle savaştıkları soluk soluğa ve ilginç yarışları görmek istiyorlar. Bitime beş yarış kala şampiyonun belli olmasını istemiyorlar."

"Doğrusu Liberty Media'nın iyi bir iş çıkardığını söylemeliyim, çünkü işleri hiç de kolay değil. Öncesinde en iyi takımların geri kalanından çok daha fazla parası vardı, çünkü paranın dağıtımı haksız şekilde yapılıyordu. Bunu değiştirmek kolay değildi. Liberty bu konuda çok çalışıyor. Bir yandan bütçe sınırı getirirken, diğer yandan da paranın daha adil dağıtılmasını sağlayarak, tüm takımlar için iyi bir orta yol buldular."  yanıtını verdi.

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Seri Formula 1
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Editör Roy Rijsdijk

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