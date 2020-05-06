Tost: "Bu yıl ne kadar para alacağımızı bilmiyoruz"

2020 Formula 1 sezonunun ilk on yarışının yedisi ertelendi ve diğer üçü iptal edildi.

Takımlar, iptal edilen ve gerçekleşmeyen her yarış nedeniyle para kaybediyorlar. Bundan ötürü de bu yıl ne kadar gelire sahip olacakları tam bir muamma.

Bu yüzden 2021 teknik düzenlemeleri 2022 yılına ertelenirken, takımlar bütçe sınırını 145 milyon doların altına indirmeyi görüşüyor.

Franz Tost, son dönemdeki finansal durum hakkında açıklamalarda bulundu.

SpeedWeek'e konuşan Tost, "Kuralların ertelenmesi kararı kesinlikle doğru. Öncelikle takımlar, bu yıl şimdiye kadar tek bir yarışımız dahi olmadığı için planladıkları ve bütçeledikleri paraya sahip değiller."

"İkincisi, tüm takımlar eşit finansal koşullarda yeni araçlarını hazırlayacak ve bu da rekabet gücünün artmasına yardımcı olacak."

"FIA'nın finansal durumu denetlemek için kendi planı var. Mali uzmanlar takımları denetleyecek."

"Şimdilik hangi parçaların gelecek yıll kullanılacağına karar vermedik. Bu konuda teknik çalışma grubu, o parçaları tanımlamak için görüşmelerde bulunuyor." "Bütçe sınırının ne olması gerektiği konusunda tartışmalar devam ediyor. Üst limiti belirlemek için henüz çok erken, çünkü bu yıl ne kadar para alacağımızı bilmiyoruz. Bu miktar, düzenlenen yarışların sayısına bağlı. Ne kadar para kazanırsak, o kadar çok para harcayabiliriz." "Belirsizlik elbette istikrarsızlığa yol açıyor. Ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Bu şeyin tedavisinin nasıl bulunamadığını anlayamıyorum." dedi.

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