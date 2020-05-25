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Tost: "Bu şartlarda 2022 aracını nasıl hazırlayacağız bilmiyorum"

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Tost: "Bu şartlarda 2022 aracını nasıl hazırlayacağız bilmiyorum"
Ekleyen:
, Editör
25 May 2020 09:59

AlphaTauri patronu Franz Tost, büyük çaplı yatırım gerektiren 2022 aracını hazırlarken epey zorlanacaklarını düşünüyor.

Formula 1'de 2021 yılındaki büyük teknik düzenlemeler 2022 yılına erteledi ve gelecek yıl takımların hem 2021 hem de 2022 araçları üzerinde çalışması gerekiyor.

AlphaTauri patronu Franz Tost, bunu yapmanın hiç de kolay olmayacağını düşünüyor.

Sözlerine uzun süre yarışamamanın getirdiği dezavantajları değerlendirerek başlayan Tost, “Sezonun başlangıcından önce fabrikada çalışmak zor olacak. Araçları ilk kez üretilmiş gibi tamamen parçalara ayırmamızı ve baştan sona her şeyi tekrar monte etmemizi istedim. Ek olarak pit stop antrenmanları yapmamız gerekiyor. Ayrıca uzun süredir araç kullanmayan sürücüler için endişeliyim."

"Avusturya'ya dayanıklı bir araç ile gitmek çok önemli. Bu sayede olabildiğince çok tur atabiliriz. Tüm takımların bu stratejiye bağlı kalacağını düşünüyorum, bu yüzden cuma günkü ilk seansta pistte çok sayıda araç göreceğiz. Asfaltın durumu düzeldiğinde ve yol tutuş arttığında kimse garajda kalmayacak. Tüm sürücülerin hız hissini yeniden kazanmaları, frenleri hissetmeler ve aracın davranışlarını anlamaları gerekecek."

"Araca bazı güncellemeler getirmek istiyoruz ama her şeyden önce yarışıp yarışmayacağımızı bilmek istiyoruz. Yarış yapmayacaksak güncelleme getirmek istemiyoruz. Maddi açıdan her anlamda para biriktirmeliyiz. Gelecek yıldan çok endişeliyim. Bu yılki aracı büyük oranda gelecek yıl da kullanabiliriz, çünkü kurallarda değişiklik yok. Ancak 2022 için tamamen yeni bir araç tasarlamalı ve üretmeliyiz. Hâlâ bunu nasıl yöneteceğimiz konusunda, özellikle finansal anlamda hiçbir fikrim yok."

"2022 gibi bir projeyi oluşturmak için çok fazla para gerekiyor ama göreceğiz. Bu şekilde karar verildi. 2023'e ertelenmesini tercih ederdim ama FOM ile FIA bunu istemediler." dedi.

Tost, 145 milyon dolarlık bütçe sınırının da çok yüksek olduğunu düşünüyor.

"Bana göre rakamlar hâlâ çok yüksek. Her zaman daha düşük rakamlar için zorladım çünkü küresel bir ekonomik kriz var. Üç veya dört yıl içinde gelişmesini beklemiyorum. Sponsor bulmamız zor."

"Sahip olduğumuz 145 milyon dolarlık bütçe sınırına, kısıtlamalara tabi olmayan istisnalar için 40 milyon dolar daha eklemeniz gerekiyor. Böylece bugün yine 185 milyon dolarlık rakamlara geliyoruz."

"Bu kadar büyük bir parayı toparlamak çok zor. Bu yıl çok fazla yarış yapmazsak, gelecek yıl FOM'dan çok fazla para alamayacağız. Ama durum bu ve karar böyle."

"Bir iş planımız var ve Red Bull'dan belirli miktarda para alıyoruz, ancak bu sayıların ötesine geçmemeliyiz. Daha fazla para istemek yerine daha az harcama yapmanın bir yolunu bulmak. ” 

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Editör Kemal Şengül

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