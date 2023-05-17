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Formula 1 Haberler

Tost: "Birlikte çalıştığım en iyi iki pilot Verstappen ve Vettel"

AlphaTauri'nin patronu Franz Tost, Formula 1'de çalıştığı en iyi pilotları sayması istendiğinde bunun 'zor bir soru olmadığını' söyledi.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Sebastian Vettel, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Tost, 2006 yılından beri takımın başında. Bu da yıllar boyunca Red Bull'un pek çok gelecek vaat eden isminin Toro Rosso/AlphaTauri takımından geçtiği ve kendisinin, pilotların gelişimlerini denetlediği anlamına geliyor.

Tost'un takım için hedefi her zaman Red Bull'un geleceği için yıldız pilotlar yetiştirmek oldu. Ayrıca Red Bull dışındaki takımlarda da Tost'un yetiştirdiği pilotlar yer alıyor; şu anda Ferrari'de bulunan Carlos Sainz da buna bir örnek.

GPFans'a göre Tost, "Amacımız genç Red Bull pilotlarını yetiştirmekti ve bunu kesinlikle başardık."

"Carlos Sainz, Pierre Gasly, Daniel Ricciardo ve ayrıca Yuki Tsunoda inanılmaz hızlılar. Muazzam bir şekilde geliştiler ve harika bir iş çıkardılar. Bunu görmek güzel."

Artık emeklilik zamanının geldiğine inanan Tost, 2023 sonunda takım patronluğundan ayrılacak.

Franz Tost, Team Principal, Scuderia AlphaTauri, in the team principals Press Conference

Franz Tost, Team Principal, Scuderia AlphaTauri, in the team principals Press Conference

Fotoğraf: Motorsport Images

Tost'tan, uzun kariyerinin ardından birlikte çalıştığı en iyi pilotları sayması istendi. 

Tost, "Bu zor bir soru değil." 

"Geriye dönüp baktığımda tabii ki Verstappen ve Vettel diye düşünüyorum. En hızlısı onlardı, aksi takdirde bu kadar çok kazanamazlardı."

"Elbette o kadar da yavaş olmayan başka iyi pilotlar da vardı."

"Belki onlar için doğru zaman değildi ya da doğru takımla yarışmıyorlardı. Ama bu ikisi kesinlikle en iyi pilotlardı."

Sebastian Vettel, Toro Rosso adı altında ilk ve tek zaferini 2008'de Monza'da elde etmişti. Max Verstappen ise 2015'te 17 yaşındayken Toro Rosso'ya katılarak rekorları alt üst eden ve Red Bull terfisini almadan önce Toro Rosso ile bir sezon geçirdi.

Vettel, Red Bull ile üst üste dört Dünya Şampiyonluğu elde etmişken, Verstappen ise üçüncü şampiyonluk yolunda ilerliyor.

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