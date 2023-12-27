Tost: "Bazen çalışanların işten çıkarılması gerekir"

AlphaTauri, yeni döneme istediği gibi giremedi ve aracın beklendiği gibi çalışmamasının ardından tkaım patronu Franz Tost, teknik departmanda değişikliğe gitme kararı aldı.

Sonunda bazı isimlerle yollar ayrıldı ve yerlerine yeni isimler geçti.

Tost, bazen iyi iş yapmayan birilerini kovmanın gelişimin anahtarı olduğunu söyledi.

Tost şöyle konuştu: "Her şey 2022'de, yönetmeliklerin değiştiği dönemde başladı; aerodinamik gelişim açısından yanlış yönü seçtik."

"Bunu Mart ya da Nisan ayında fark ettim."

"İK departmanına gittim ve İK müdürüne üç ila beş kıdemli aerodinami mühendisine ihtiyacımız olduğunu söyledim."

"Mühendislerimizle konuştum ve yeni kurallar içinde kaybolduklarını hissettim, bu yüzden onları değiştirmeye karar verdim."

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images Franz Tost, Team Principal, Scuderia AlphaTauri

"İnsanları değiştirmek zorundasınız çünkü mühendisler yanlış yöne gittiklerini asla kabul etmezler. Her zaman bahaneleri vardır, bir sonraki güncellemenin daha iyi olacağını ve sonrasında her şeyin daha iyiye gideceğini söylerler."

"Bu saçmalıkları daha fazla duymak istemiyordum."

"Yeni insanlar arıyorduk ve neyse ki onları bulduk. Fakat burada da bir sorun vardı - çalışan sözleşmelerinde her zaman zorunlu bir bekleme süreci oluyor, başlangıçta bu yüzden beklemek zorunda kaldık."

"Sonunda ilk yeni çalışanımızı Nisan 2023'te, ikincisini Temmuz'da ve üçüncüsünü Eylül'de aldık. Takımı doğru yönde ilerletip ilerletemeyeceklerini görmek benim için önemliydi, iyi bir iş çıkarıp çıkarmadıklarını anlamak için her yarışta güncelleme yapılmasını istedim."

"Sonunda güncellemeler işe yaradı ve bundan memnuniyet duydum. Gelecek yıl takım daha iyi sonuçlar almayı umabilir."