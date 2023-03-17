Tost: "Artık AlphaTauri mühendislerine güvenmiyorum!"

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Bahreyn'deki ilk yarışta Yuki Tsunoda ancak 14. ve Nyck de Vries 18. sıradan start alırken, iki sürücü de puan alamadı.

Cuma günü Cidde'de yapılan ilk antrenmanda Tsunoda, takım arkadaşının üç sıra önünde, en hızlı 10. zamana imza attı ve takımın performans anlamında daha iyi olduğu görüldü.

Bu belirgin gelişim işaretine rağmen Tost, kış boyunca teknik ekibinin yeni aracın ileriye doğru önemli bir adım atacağının sözünü verdiğini ancak şu ana kadar bunun gerçekleşmediğinden yakındı.

Bahreyn yarışı sorulduğunda Tost, "Bu, ne yazık ki şu anda aracın performans seviyesiyle ilgili bir durum çünkü çok daha iyi bir araca sahip olmayı bekliyorduk."

"Bahreyn'de zorlandık. Burada durum biraz daha farklı görünüyor. Umarım sıralama turlarında en azından bir araçla 3. bölüme kalırız ama aracı daha hızlı hale getirmek için pek çok şey yapmamız gerekiyor. Özellikle aerodinamik tarafta devam eden farklı programlar var."

"Mühendisler bana iyi bir ilerleme kaydedeceğimizi söylüyorlar ama artık onlara güvenmiyorum. Ben sadece tur zamanını görmek istiyorum, çünkü önemli olan tek şey bu."

Mühendislerine gerçekten güven duymadığı mı sorulduğunda Tost, yorumlarının ardında durdu.

"Kış boyunca bana aracın harika olduğunu, büyük bir ilerleme kaydettiğimizi söylediler. Sonra Bahreyn'e geldik ve çok kötü durumdaydık. Ne diyebilirim ki?"

Sparks kick up from Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 Photo by: Mark Sutton

Mevcut paketin zayıflıkları sorulduğunda Tost, "Yeterli yere basma kuvveti yok. Bu nedenle araç frenlemede dengesiz, arka lastikler aşırı ısınıyor, apekslerde istediğimiz gibi değil, çekiş kötü, iyi bir tur zamanı için ihtiyacımız duyduğumuz her şeyde kötüyüz." dedi.

Tost, bütçe sınırının takımın aracı geliştirmesini, hatta konsepti değiştirmesine engel olamayacağını da söyledi.

"Bütçe sınırı gelişim çalışmaları yapmamızı engellemiyor, bu iş planımıza dahil. Şimdi soru şu, doğru yönde ilerliyor muyuz?"

"Daha önce de belirttiğim gibi, kış boyunca en azından kağıt üzerinde, bilgisayarda, geçen yılki araca kıyasla büyük ilerleme kaydettiğimizi gördük."

"Ancak bugün itibariyle tüm bu rakamlara -daha önce de belirttiğim gibi- güvenmiyorum."

"Artık sonraki adımlarda doğru yönde ilerlediğimizi, aracın performansını artırabildiğimizi ve bunu yapabildiğimizi görmek istiyorum. Bu da taban , fren kanalları ve diğer tüm aerodinamik parçalar üzerinde yapılan bir çalışma."

"Bahreyn testinden ve Bahreyn yarışından sonra sahip olduğumuz tüm bilgilerle, mühendislerin bu sorunu çözebilecek ve aracın performansını artıracak yeni parçalar bulabilecek durumda olması gerektiğini düşünüyorum."

"Önümüzdeki yarışlar için güncellemeler hazırlıyoruz, Melbourne'e ve Bakü'ye de bazı şeyler getireceğiz. Programımız dahilinde neredeyse her yarışa küçük bir güncelleme getiriyoruz."