Tost: "Alpine çoğu zaman bizden daha şanslıydı"

AlphaTauri ve Alpine, Mercedes ve Ferrari'nin üçüncülük için çekişmeye başlamasının ardından beşincilik savaşında yalnız kaldılar.

Aslında AlphaTauri'nin saf hızı yıl boyunca daha iyiydi fakat Alpine, hem karşısına çıkan fırsatları çok iyi kullandı, hem de pilotlarıyla fark yarattı.

Fernando Alonso ve Esteban Ocon düzenli olarak puan alırken, AlphaTauri'de Pierre Gasly genel olarak yalnızdı çünkü Yuki Tsunoda henüz spordaki ilk yılındaydı ve performansı çok tutarsızdı.

Alpine, Macaristan'da zafere ulaşırken, Katar'da podyuma çıktı. AlphaTauri ise sadece Bakü'de bir podyum aldı.

Sonuç olarak Alpine sezonu beşinci sırada tamamladı ve bir bakıma, daha yavaş bir araca sahip olsa da İtalyan ekibi geçmiş oldu.

13 puan geride altıncı olmalarının ardından takım patronu Tost, Alpine'nin şanslı olduğunu belirtse de, ekibinin gelecekte daha çok çalışması gerektiğini de kabul ediyor.

GPFans'e konuşan Tost, sezona bakıldığında sonucun biraz hayal kırıklığı yaratıp yaratmadığı sorulduğunda, "Tabii ki beşinci olmak daha iyi olurdu."

"Ancak takım bu sezon çok gelişti ve bazı iyi yarışlar çıkardık, diğerlerinde ise alacağımızı düşündüğümüz puanları alamadık."

"Alpine iki kez çok şanslıydı. Örneğin Budapeşte'deki galibiyetle gerçekten şanslı olduğunu söylemeliyim. Ayrıca Katar da biraz öyleydi ama yine de çok iyi bir iş çıkardılar."

"Gerekli puanları aldılar ve bu nedenle önümüzdeler. Bu da gelişmek ve daha iyi olmak için daha çok çalışmamız gerektiği anlamına geliyor. Gelecek için hedefimiz bu olmalı." cevabını verdi.

Pierre Gasly de takım patronuyla benzer görüşleri paylaşıyor.

"Alpine iyi bir iş çıkardı. Bence çok iyi çalıştık ve beşinci olabilirdik fakat olmadı. Başardıklarımızla, şahsen başardıklarımla gurur duyuyorum. 110 puan topladım ve bu, AlphaTauri'de çok sık olan bir şey değil. Bu sezondan çok keyif aldım."

"Gelecek sezon her şeyin çok farklı olacağını düşünüyorum. Belki aynı kalırız, belki daha iyi olur, belki de daha kötü. Fakat takımın böyle bir performans sergilediğini görmekten memnunum çünkü bu, bana gelecek için umut veriyor."

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images