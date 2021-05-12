Tost, AlphaTauri'nin kaçırdığı fırsatlardan dolayı üzgün

AlphaTauri, 2021 sezonunun öncesinde yapılan testlerde oldukça iyi bir performans sergilemiş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak bu performansı sıralama turlarında gösterseler de puanlara yansıtmayı başaramadılar.

Geride kalan dört yarışın tamamından puanla ayrılan AlphaTauri, Bahreyn'de dokuzuncu, Emilia Romagna'da yedinci, Portekiz ve İspanya'da ise 10. oldu.

Bu da takımın ilk dört yarışın ardından sadece 10 puanı olduğu anlamına geliyor ve şampiyonada Alpine'in beş puan ardındalar.

Speedcafe'e konuşan takım patronu Tost, ilk yarışlarda kaçan fırsatlardan ve performanstan üzüntü duyduğunu belirtti.

Tost, "Oldukça üzgünüm çünkü özellikle Portimao'daki bizim için pek de iyi değildi."

"Ayar tarafında zorlandık çünkü orada özel koşullar vardı ve yol tutuş düşüktü, rüzgar kuvvetliydi. Bu yüzden sürücülerimize düzgün bir araca sağlayamadık."

"Imola yarışından önce Pierre Gasly'nin aracında bir hata yaptık ve onu yanlış lastiklerle başlattık. Bu da elbette yarış sonucu üzerinde büyük bir etkiye sahip oldu."

"Yuki gayet iyi bir iş yaptı fakat maalesef yarışın ikinci yarısında iyi pozisyonlar kaybetmesinde neden olan bir spin attı." dedi.

Sıradaki yarış Monako olacak ve düşük viraj performansı, AT02'nin en iyi yanı değil.

Tost, "Monako, araç ayarı anlamında tamamen farklı bir karakteristiğe sahip. Tüm araçlar maksimum yere basma gücüne sahip olacak. Umarım bu durumun üstesinden gelebiliriz." dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images